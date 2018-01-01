У селі під Луцьком – фестиваль. ВІДЕО





Про це 25 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцької міської ради Микола Яручик, - пише "



У програмі заходу – розваги для дітей і дорослих, виставки, атракціони, конкурси, фудкорт. Крім того, відбудуться спортивні змагання, виступи хорових, танцювальних та вокальних колективів з України та з-за кордону.



Для гостей флаштують флешмоб та караоке. Діють фотозони. На завершення – дискотека.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боратин Луцького району стартував фестиваль Боратинської ОТГ.Про це 25 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцької міської ради, - пише " Перший ".У програмі заходу – розваги для дітей і дорослих, виставки, атракціони, конкурси, фудкорт. Крім того, відбудуться спортивні змагання, виступи хорових, танцювальних та вокальних колективів з України та з-за кордону.Для гостей флаштують флешмоб та караоке. Діють фотозони. На завершення – дискотека.

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