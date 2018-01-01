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У селі під Луцьком – фестиваль. ВІДЕО

У селі під Луцьком – фестиваль. ВІДЕО
У селі Боратин Луцького району стартував фестиваль Боратинської ОТГ.

Про це 25 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцької міської ради Микола Яручик, - пише "Перший".

У програмі заходу – розваги для дітей і дорослих, виставки, атракціони, конкурси, фудкорт. Крім того, відбудуться спортивні змагання, виступи хорових, танцювальних та вокальних колективів з України та з-за кордону.

Для гостей флаштують флешмоб та караоке. Діють фотозони. На завершення – дискотека.



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Теги: Боратин, фестиваль, Микола Яручик
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