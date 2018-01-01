Показали, що залишилося від відділення «Нової пошти» після масштабної пожежі у Мукачеві





Фото і відео наслідків надзвичайної події оприлюднило місцеве видання



Рятувальникам вдалося врятувати половину будівлі, в якій розташовувалася "Нова пошта". Але цю врятовану частину орендує інший підприємець. Та частина, в якій розташовувалося відділення "Нової пошти", вигоріла вся.



Пожежники, які гасили пожежу, розповіли, що боротися з вогнем було важко, оскільки обвалився дах будівлі, і горіло все, що під ним.



Саму пожежу було ліквідовано 25 серпня о 2.40 ночі. Загиблих та постраждалих немає. Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.







Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області ввечері 24 серпня загорілося відділення "Нової пошти", що розташоване на вулиці Кооперативна, 4. Вогонь охопив усю будівлю, вибухи було чути на все місто. Спочатку на гасіння пожежі приїхали три одиниці техніки рятувальників. Але через підвищений рівень складності вирішено було залучити додаткові сили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділення "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4, у Мукачеві Закарпатської області вигоріло майже вщент.Фото і відео наслідків надзвичайної події оприлюднило місцеве видання Мukachevo.net Рятувальникам вдалося врятувати половину будівлі, в якій розташовувалася "Нова пошта". Але цю врятовану частину орендує інший підприємець. Та частина, в якій розташовувалося відділення "Нової пошти", вигоріла вся.Пожежники, які гасили пожежу, розповіли, що боротися з вогнем було важко, оскільки обвалився дах будівлі, і горіло все, що під ним.Саму пожежу було ліквідовано 25 серпня о 2.40 ночі. Загиблих та постраждалих немає. Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області ввечері 24 серпня, що розташоване на вулиці Кооперативна, 4. Вогонь охопив усю будівлю, вибухи було чути на все місто. Спочатку на гасіння пожежі приїхали три одиниці техніки рятувальників. Але через підвищений рівень складності вирішено було залучити додаткові сили.

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