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У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту

У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
У мікрорайоні Вересневе відбулося вшанування пам’яті жертв Голокосту.

Саме тут встановили пам’ятник загиблим у серпні, вересні та грудні 1942 року євреїв із міста Луцька і навколишніх населених пунктів, - пишуть на сайті Луцької міської ради.

До Другої світової війни більше 50% населення Луцька становили євреї. У цьому районі вирили два величезних рови, кожен з яких сягав 150 метрів у довжину та 8-10 метрів у глибину. Аби не було чути крику людей, фашисти вмикали музику. Туди протягом кількох місяців скидали тіла 25 тисяч вбитих мирних людей.

Присутні помолилися за невинно вбитих та, за традицією, поклали до пам’ятника камінці, лампадки та квіти.

У Волинському єврейському общинному центрі ім. Ісаака Долинського відбулася вистава, присвяченою пам‘яті жертв Голокосту.
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту

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Теги: Голокост, Луцьк, вшанування
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