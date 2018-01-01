На Волині діти підпалили будівлю
Сьогодні, 10:56
У селі Кримне Броницької сільської ради загорілася господарська будівля з піноблоків.
Про це повідомили на сторінці камінь-каширських рятувальників у Facebook.
О 19:13 годині 24 серпня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі з піноблоків та дощатого навісу у селі Кримне.
Погасили загорання о 20:30 співробітники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Брониця та Воєгоще.
Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці камінь-каширських рятувальників у Facebook.
О 19:13 годині 24 серпня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі з піноблоків та дощатого навісу у селі Кримне.
Погасили загорання о 20:30 співробітники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Брониця та Воєгоще.
Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер колишній заступник голови Волинської ОДА
Сьогодні, 11:00
У Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків
Сьогодні, 10:59
На Волині діти підпалили будівлю
Сьогодні, 10:56
У Дніпрі маршрутка збила сім'ю з дітьми на переході
Сьогодні, 10:55
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Сьогодні, 10:49