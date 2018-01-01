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На Волині діти підпалили будівлю

На Волині діти підпалили будівлю
У селі Кримне Броницької сільської ради загорілася господарська будівля з піноблоків.

Про це повідомили на сторінці камінь-каширських рятувальників у Facebook.

О 19:13 годині 24 серпня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі з піноблоків та дощатого навісу у селі Кримне.

Погасили загорання о 20:30 співробітники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Брониця та Воєгоще.

Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі.

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Теги: пожежа, Волинь
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