У Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків

У Луцьку нарахували понад 50 тисяч людей, які можуть користуватися правом пільгового проїзду у міському транспорті.Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.Директор департаменту фінансів та бюджетузауважила, що держава скинула на бюджет міста чимало витрат, серед них – відшкодування пільгового проїзду. Нині в Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків.«Пільговиків ніхто не порахує точно, але картка лучанина змінить ситуацію», - відзначила посадовиця.Нагадаємо, картка має допомогти міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.Картку лучанина планують впровадити до кінця року.