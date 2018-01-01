У Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків
Сьогодні, 10:59
У Луцьку нарахували понад 50 тисяч людей, які можуть користуватися правом пільгового проїзду у міському транспорті.
Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова зауважила, що держава скинула на бюджет міста чимало витрат, серед них – відшкодування пільгового проїзду. Нині в Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків.
«Пільговиків ніхто не порахує точно, але картка лучанина змінить ситуацію», - відзначила посадовиця.
Нагадаємо, картка має допомогти міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вперше «карткою лучанина» можна буде скористатися у тролейбусах
Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.
Картку лучанина планують впровадити до кінця року.
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Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова зауважила, що держава скинула на бюджет міста чимало витрат, серед них – відшкодування пільгового проїзду. Нині в Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків.
«Пільговиків ніхто не порахує точно, але картка лучанина змінить ситуацію», - відзначила посадовиця.
Нагадаємо, картка має допомогти міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вперше «карткою лучанина» можна буде скористатися у тролейбусах
Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.
Картку лучанина планують впровадити до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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