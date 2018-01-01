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У Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків

У Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків
У Луцьку нарахували понад 50 тисяч людей, які можуть користуватися правом пільгового проїзду у міському транспорті.

Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова зауважила, що держава скинула на бюджет міста чимало витрат, серед них – відшкодування пільгового проїзду. Нині в Луцьку – понад 50 тисяч пільговиків.

«Пільговиків ніхто не порахує точно, але картка лучанина змінить ситуацію», - відзначила посадовиця.

Нагадаємо, картка має допомогти міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.

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Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.

Картку лучанина планують впровадити до кінця року.

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Теги: пільга, Луцьк, транспорт, проїзд
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