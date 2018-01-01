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У волинському ставку втопився чоловік

У волинському ставку втопився чоловік
У селі Сильне Ківерцівського району в ставку втопився волинянин.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився 26 серпня.

Чоловік 1955 року народження втопився у приватному ставку.

З водойми його тіло підняли місцеві жителі.

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Теги: ставок, Волинь, смерть, втопився
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