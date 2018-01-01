У волинському ставку втопився чоловік





Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



Інцидент трапився 26 серпня.



Чоловік 1955 року народження втопився у приватному ставку.



З водойми його тіло підняли місцеві жителі.

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