У волинському ставку втопився чоловік
Сьогодні, 11:18
У селі Сильне Ківерцівського району в ставку втопився волинянин.
Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 26 серпня.
Чоловік 1955 року народження втопився у приватному ставку.
З водойми його тіло підняли місцеві жителі.
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Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 26 серпня.
Чоловік 1955 року народження втопився у приватному ставку.
З водойми його тіло підняли місцеві жителі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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