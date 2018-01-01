вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО

Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
На трасі Львів-Самбір-Ужгород автомобіль злетів з мосту. Постраждали троє людей.

Про це повідомили у прес-службі Львівського ГУНП.

В Старосамбірське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у селі Стрілки сталася автопригода з потерпілими.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавіа», 38-річний житель району, не впорався із керуванням, з’їхав з мосту у річку, де машина перекинулася.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню з діагнозом: поєднана травма тіла, закрита черепно-мозкова травма, переломи стегна та гомілки. Також у медичний заклад з травмами доставлені двоє його пасажирів – 33-річна жінка та 5-річний хлопчик, односільчани водія.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автомобіль, аварія, Волинь, Львівщина, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Волинське сало за рік здорожчало на 49%
Сьогодні, 12:05
На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
Сьогодні, 11:58
На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
У страшній аварії на трасі Луцьк-Львів постраждало 7 волинян У страшній аварії на трасі Луцьк-Львів постраждало 7 волинян
31 липень, 10:54
На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
23 серпень, 13:36
За минулу добу на Волині – 11 аварій За минулу добу на Волині – 11 аварій
22 серпень, 09:37
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне» Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
20 серпень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Волинське сало за рік здорожчало на 49%
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8