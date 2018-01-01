Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО





Про це повідомили у



В Старосамбірське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у селі Стрілки сталася автопригода з потерпілими.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавіа», 38-річний житель району, не впорався із керуванням, з’їхав з мосту у річку, де машина перекинулася.



Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню з діагнозом: поєднана травма тіла, закрита черепно-мозкова травма, переломи стегна та гомілки. Також у медичний заклад з травмами доставлені двоє його пасажирів – 33-річна жінка та 5-річний хлопчик, односільчани водія.



За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Львів-Самбір-Ужгород автомобіль злетів з мосту. Постраждали троє людей.Про це повідомили у прес-службі Львівського ГУНП.В Старосамбірське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у селі Стрілки сталася автопригода з потерпілими.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавіа», 38-річний житель району, не впорався із керуванням, з’їхав з мосту у річку, де машина перекинулася.Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню з діагнозом: поєднана травма тіла, закрита черепно-мозкова травма, переломи стегна та гомілки. Також у медичний заклад з травмами доставлені двоє його пасажирів – 33-річна жінка та 5-річний хлопчик, односільчани водія.За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію