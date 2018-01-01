Заливав бензин у горло жертві: на Рівненщині затримали ґвалтівника

На Рівненщині поліцейські затримали нападника на неповнолітніх дівчат.В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 26-річний раніше судимий мешканець Рокитного, який скоїв два жорстокі напади на неповнолітніх дівчат з метою зґвалтування та заволодіння майном, - інформує ГУНП у Рівненській області.Близько 12 години 23 серпня 17-річна жителька селища Рокитне поверталася від родичів додому через ліс, як на неї напав невідомий чоловік. Зловмисник почав душити дівчину, заливав з пляшки бензин в горло, аби та мовчала та намагався зґвалтувати.На щастя, неповнолітній дивом вдалося вирватися з рук нападника та втекти. На місці злочину потерпіла залишила речі та сумку, однак повернувшись, вивила що зловмисник викрав її гаманець з грошима.Поліцейські Рокитнівського відділення поліції відразу розпочали пошуки зловмисника за описом дівчини. Однак кілька днів ретельної роботи не давали результатів.А вже близько другої години ночі 25 серпня у селищі Рокитне стався черговий аналогічний напад. Слідчі встановили, що 17-річна місцева мешканка поверталася додому, коли на неосвітленій вулиці на неї напав незнайомець. Завдавши тілесні ушкодження, він зіштовхнув дівчину у канаву. Неповнолітня дістала телефон, аби покликати на допомогу, однак той вихопив ґаджет та, злякавшись автомобіля, який проїжджав повз, утік із мобільним.Під час спілкування з потерпілою поліцейські з’ясували, що це той самий чоловік, який скоїв попередній напад. Оперативники затримали його у сусідньому селі.Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру у скоєнні грабежу та замаху на зґвалтування неповнолітньої за частиною 2 статті 186, статтею 15, частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України.Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я людини та звільнився з місць позбавлення волі цьогоріч. За скоєне йому загрожує черговий тюремний строк на 12 років.