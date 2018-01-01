Лучан просять допомогти порахувати безпритульних собак





Підрахунок відбуватиметься 6-8 вересня за методикою організації World Animal Protection на базі унікального програмного забезпечення, - пишуть



За результатами цього підрахунку можна оцінити ефективність Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2017 - 2018 роки, розробити нову програму на 2019 рік, визначити необхідну кількість вакцини та інших препаратів для тварин, запланувати заходи по стерилізації.



Для підрахунку знадобляться активні та небайдужі волонтери зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00, 6, 7 чи 8 вересня.



Аби допомогти потрібно зареєструватись



"На карті шукаєте зручний для вас сектор жовтого кольору (якщо сектора немає у списку, вас хтось випередив) та обираєте його з випадаючого списку. Вводите коректно ваші дані, важливо вірний email, адже перед підрахунком саме на нього прийде підтвердження про реєстрацію, посилання, де потрібно завантажити додаток та доступ до додатку", - пояснюють організатори.



Довідково:



Animal-id.info - це міжнародна онлайн платформа, яка об'єднує дані про ідентифікованих тварин, їх власників та організацій, які працюють з тваринами. Система генерує великі дані і надає можливість муніципалітетем та іншим організаціям працювати з ними.

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