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У Луцьку вшанують загиблих під Іловайськом

У Луцьку вшанують загиблих під Іловайськом
Лучан кличуть помолитися за вічний спокій загиблих у трагедії під Іловайськом волинян.

Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині" у Facebook.

Заупокійна молитва за полеглих Героїв розпочнеться о 20.30 29 серпня біля фотостенду на Театральному майдані Луцька.

"Запали лампадку- зігрій душу ПОЛЕГЛОГО ГЕРОЯ. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!", - йдеться у дописі.


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Теги: Іловайськ, АТО, війна, смерть, Луцьк
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