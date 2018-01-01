У Луцьку вшанують загиблих під Іловайськом
Сьогодні, 06:50
Лучан кличуть помолитися за вічний спокій загиблих у трагедії під Іловайськом волинян.
Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині" у Facebook.
Заупокійна молитва за полеглих Героїв розпочнеться о 20.30 29 серпня біля фотостенду на Театральному майдані Луцька.
"Запали лампадку- зігрій душу ПОЛЕГЛОГО ГЕРОЯ. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині" у Facebook.
Заупокійна молитва за полеглих Героїв розпочнеться о 20.30 29 серпня біля фотостенду на Театральному майдані Луцька.
"Запали лампадку- зігрій душу ПОЛЕГЛОГО ГЕРОЯ. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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