У Греції загорівся корабель із тисячею людей на борту
Сьогодні, 12:41
Пасажирський пором із 1016 особами благополучно повернувся у порт Пірей після того, як у нього на борту виникла пожежа.
Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, - інформують Факти.
Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.
Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів. Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби.
"Це була величезна операція, все пішло за планом, – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.
Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома.
За однією з версій, вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 машин, у тому числі вантажівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, - інформують Факти.
Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.
Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів. Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби.
"Це була величезна операція, все пішло за планом, – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.
Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома.
За однією з версій, вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 машин, у тому числі вантажівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг
Сьогодні, 12:48
Лучанин, який вбив матір на Кривому Валу, відсидить 8 років
Сьогодні, 12:47
У Греції загорівся корабель із тисячею людей на борту
Сьогодні, 12:41
«Луцьким ринкам» виділять 300 тисяч з бюджету міста
Сьогодні, 12:34
На відремонтованій трасі Ковель – Жовква уже наносять розмітку
Сьогодні, 12:30