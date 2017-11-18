У Греції загорівся корабель із тисячею людей на борту





Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, - інформують



Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.



Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів. Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби.



"Це була величезна операція, все пішло за планом, – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.



Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома.



За однією з версій, вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 машин, у тому числі вантажівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажирський пором із 1016 особами благополучно повернувся у порт Пірей після того, як у нього на борту виникла пожежа.Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, - інформують Факти Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів. Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби."Це була величезна операція, все пішло за планом, – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома.За однією з версій, вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 машин, у тому числі вантажівки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію