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У Греції загорівся корабель із тисячею людей на борту

У Греції загорівся корабель із тисячею людей на борту
Пасажирський пором із 1016 особами благополучно повернувся у порт Пірей після того, як у нього на борту виникла пожежа.

Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, - інформують Факти.

Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.

Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів. Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби.

"Це була величезна операція, все пішло за планом, – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.

Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома.

За однією з версій, вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 машин, у тому числі вантажівки.


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Теги: пором, Греція
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