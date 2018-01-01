У Луцьку відбудеться чемпіонат з велотріалу
Сьогодні, 12:50
У Луцьку планують провести змагання з велотріалу.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Радник мера Ігор Поліщук повідомив, що у міську раду звернулася громадська організація велосипедистів з проханням виділити гроші на чемпіонат.
«Там змагатимуться, у тому числі, учасники з Європи», - сказав він.
Відтак, із проведення капітального ремонту доріг «знімуть» 50 тисяч і направлять на проведення змагань.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Радник мера Ігор Поліщук повідомив, що у міську раду звернулася громадська організація велосипедистів з проханням виділити гроші на чемпіонат.
«Там змагатимуться, у тому числі, учасники з Європи», - сказав він.
Відтак, із проведення капітального ремонту доріг «знімуть» 50 тисяч і направлять на проведення змагань.
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