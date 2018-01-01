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У Луцьку відбудеться чемпіонат з велотріалу

У Луцьку відбудеться чемпіонат з велотріалу
У Луцьку планують провести змагання з велотріалу.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Радник мера Ігор Поліщук повідомив, що у міську раду звернулася громадська організація велосипедистів з проханням виділити гроші на чемпіонат.

«Там змагатимуться, у тому числі, учасники з Європи», - сказав він.

Відтак, із проведення капітального ремонту доріг «знімуть» 50 тисяч і направлять на проведення змагань.

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Теги: гроші, спорт, змагання
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