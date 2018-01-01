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Чоловік зі зброєю взяв у заручники 4 дітей та забарикадувався в квартирі

Чоловік зі зброєю взяв у заручники 4 дітей та забарикадувався в квартирі
У Києві чоловік взяв у заручники 4 дітей. Він має зброю та забарикадувався у квартирі.

Про це повідомляє ГУНП міста Києва.

До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі одразу прибув наряд патрульних.

Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3 до 13 років і погрожує зброєю.

Відповідно у Києві ввели поліцейську операцію "Заручник". Поліцейські проводять перемовини зі зловмисником, тож він випустив із помешкання 13-річну доньку.

На місці інциденту працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи та спецпризначенці. Керує діями правоохоронців начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«На місце прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група. Правоохоронці роблять усе, аби звільнити дітей», - сказав Крищенко.

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Теги: заручник, поліція, Київ
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