Чоловік зі зброєю взяв у заручники 4 дітей та забарикадувався в квартирі
Сьогодні, 08:21
У Києві чоловік взяв у заручники 4 дітей. Він має зброю та забарикадувався у квартирі.
Про це повідомляє ГУНП міста Києва.
До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі одразу прибув наряд патрульних.
Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3 до 13 років і погрожує зброєю.
Відповідно у Києві ввели поліцейську операцію "Заручник". Поліцейські проводять перемовини зі зловмисником, тож він випустив із помешкання 13-річну доньку.
На місці інциденту працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи та спецпризначенці. Керує діями правоохоронців начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
«На місце прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група. Правоохоронці роблять усе, аби звільнити дітей», - сказав Крищенко.
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Про це повідомляє ГУНП міста Києва.
До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі одразу прибув наряд патрульних.
Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3 до 13 років і погрожує зброєю.
Відповідно у Києві ввели поліцейську операцію "Заручник". Поліцейські проводять перемовини зі зловмисником, тож він випустив із помешкання 13-річну доньку.
На місці інциденту працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи та спецпризначенці. Керує діями правоохоронців начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
«На місце прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група. Правоохоронці роблять усе, аби звільнити дітей», - сказав Крищенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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