Чоловік зі зброєю взяв у заручники 4 дітей та забарикадувався в квартирі

У Києві чоловік взяв у заручники 4 дітей. Він має зброю та забарикадувався у квартирі.Про це повідомляє ГУНП міста Києва.До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі одразу прибув наряд патрульних.Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3 до 13 років і погрожує зброєю.Відповідно у Києві ввели поліцейську операцію "Заручник". Поліцейські проводять перемовини зі зловмисником, тож він випустив із помешкання 13-річну доньку.На місці інциденту працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи та спецпризначенці. Керує діями правоохоронців начальник столичної поліції«На місце прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група. Правоохоронці роблять усе, аби звільнити дітей», - сказав Крищенко.