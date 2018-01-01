З'явилося відео моторошної аварії під Луцьком





Відео опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.



Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.



Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.



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