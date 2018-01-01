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З'явилося відео моторошної аварії під Луцьком

З'явилося відео моторошної аварії під Луцьком
У селі Милуші зіткнулися ЗІЛ та Nissan.

Відео опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.

Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.

Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО


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Теги: аварія, Волинь, Милуші, ДТП
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Коментарі 1
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Хай ще дасть відео як велосипедиста збили.
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