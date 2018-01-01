З'явилося відео моторошної аварії під Луцьком
Сьогодні, 10:45
У селі Милуші зіткнулися ЗІЛ та Nissan.
Відео опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.
Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.
Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО
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Відео опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.
Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.
Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хай ще дасть відео як велосипедиста збили.
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