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У Луцьку через недбалість будівельників без газу залишилася обласна лікарня і СІЗО

У Луцьку через недбалість будівельників без газу залишилася обласна лікарня і СІЗО
У Луцьку будівельники пошкодили газопровід високого тиску.

Учора, о 22:18 год. у чергову частину Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Волиньгаз», про пошкодження на вулиці Привокзальній в обласному центрі газопроводу високого тиску, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці з’ясували, що під час проведення земельних робіт, працівники будівельної фірми трактором пошкодили газову трубу високого тиску, внаслідок чого стався витік газу.

Вибуху не відбулося, потерпілих немає.

Внаслідок пошкодження тимчасово припинено газопостачання до об’єктів: Волинська обласна клінічна лікарня, СІЗО № 1 м. Луцьк, стадіон «Авангард», ТРЦ «Промінь».

Наразі витік газу перекритий, співробітники ПАТ «Волиньгаз», проводять аварійні роботи з усунення пошкодження.

Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Слідчі розпочнуть за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Триває перевірка.

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Теги: газ, поліція, кримінал
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