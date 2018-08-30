Суд арештував землі екс-заступника мера Луцька Рачкова

Олександра Рачкова, підозрюваного детективами НАБУ в пособництві в одержанні неправомірної вигоди суддею Шацького районного суду Волинської області Наталією Сушик.



Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання детектива Нацбюро, - повідомляє



Детектив у клопотанні зазначав, що Рачков обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво в отриманні суддею неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою посадовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.



Під час досудового розслідування детективи встановили, що заступнику мера Луцька на праві приватної власності належать земельні ділянки площами 0,7533 га, 0,7896 га, 1,1455 га та 0,8076 га, розташовані у Волинській області, Ратнівському районі. В зв'язку з цим у Нацбюро просили накласти на землю арешт, оскільки судом може бути призначене Рачкову покарання у вигляді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 368 КК України.



Суддя клопотання задовольнив і заарештував землю шляхом накладення заборони на її відчуження.



Раніше суд відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника мера Луцька.



Нагадаємо, 25 квітня 2018 року правоохоронці провели



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