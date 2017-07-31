Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 21:55
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав красу останніх днів літа.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Митець зазнімкував ніжні трави, щедрий врожай фруктів та різноманітних комах.
"Теплого літечка фрагменти...Жоден витвір людини ще не зрівнявся з витвором природи...", - зауважив Віктор Чухрай.
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Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Митець зазнімкував ніжні трави, щедрий врожай фруктів та різноманітних комах.
"Теплого літечка фрагменти...Жоден витвір людини ще не зрівнявся з витвором природи...", - зауважив Віктор Чухрай.
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