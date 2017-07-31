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Соковите літо на світлинах луцького фотографа

Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав красу останніх днів літа.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Митець зазнімкував ніжні трави, щедрий врожай фруктів та різноманітних комах.

"Теплого літечка фрагменти...Жоден витвір людини ще не зрівнявся з витвором природи...", - зауважив Віктор Чухрай.
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа
Соковите літо на світлинах луцького фотографа

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Теги: літо, Віктор Чухрай
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