Соковите літо на світлинах луцького фотографа

Віктор Чухрай показав красу останніх днів літа.



Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Митець зазнімкував ніжні трави, щедрий врожай фруктів та різноманітних комах.



"Теплого літечка фрагменти...Жоден витвір людини ще не зрівнявся з витвором природи...", - зауважив Віктор Чухрай.



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