Мешканці громади під Луцьком «складуться» квітами і висадять їх вздовж доріг
Сьогодні, 06:40
Мешканці Княгининівської громади планують заквітчати територію біля зупинок і бордюрів, зокрема, у селі Зміїнець.
Про це у спільноті Княгининівська громада написала Юля Малунова.
"Хочу запропонувати безкоштовно рослини для озеленення нових зупинок та бордюрів у с. Зміїнець. До кого звернутись,хто цим займається?" - поцікавилася вона.
Натомість голова громади Олена Твердохліб повідомила, що наразі немає людей, які б займалися "квітковим" благоустроєм на постійній основі. Тож вона запропонувала згуртуватися самим мешканцями громади і на цю ініціативу вже відгукнулося декілька охочих.
"Поки що чорнобривці та соняхи нам садить Василь Рижук", - повідомила Твердохліб.
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Про це у спільноті Княгининівська громада написала Юля Малунова.
"Хочу запропонувати безкоштовно рослини для озеленення нових зупинок та бордюрів у с. Зміїнець. До кого звернутись,хто цим займається?" - поцікавилася вона.
Натомість голова громади Олена Твердохліб повідомила, що наразі немає людей, які б займалися "квітковим" благоустроєм на постійній основі. Тож вона запропонувала згуртуватися самим мешканцями громади і на цю ініціативу вже відгукнулося декілька охочих.
"Поки що чорнобривці та соняхи нам садить Василь Рижук", - повідомила Твердохліб.
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