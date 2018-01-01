Мешканці громади під Луцьком «складуться» квітами і висадять їх вздовж доріг

Мешканці Княгининівської громади планують заквітчати територію біля зупинок і бордюрів, зокрема, у селі Зміїнець.Про це у спільноті Княгининівська громада написала"Хочу запропонувати безкоштовно рослини для озеленення нових зупинок та бордюрів у с. Зміїнець. До кого звернутись,хто цим займається?" - поцікавилася вона.Натомість голова громадиповідомила, що наразі немає людей, які б займалися "квітковим" благоустроєм на постійній основі. Тож вона запропонувала згуртуватися самим мешканцями громади і на цю ініціативу вже відгукнулося декілька охочих."Поки що чорнобривці та соняхи нам садить", - повідомила Твердохліб.