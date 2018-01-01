У Туреччині в розпал курортного сезону випав сніг. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
У турецькій провінції Карс-Кагізман посеред літа, в розпал курортного сезону несподівано випав сніг. При цьому деякі дороги так засніжило, що їх довелося перекрити.
Про це повідомляє MerkezTV, - пише 24 канал.
Зазначимо, що снігопадИ з мокрим дощем тривали близько 10 хвилин, а температура повітря опустилася до +7 градусів. Влада попередила водіїв про негоду і попросила бути обережними.
Туристи і місцеві жителі жваво знімали аномалію на фото та відео.
Дивіться відео з Туреччини, де посеред літа випав сніг:
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Про це повідомляє MerkezTV, - пише 24 канал.
Зазначимо, що снігопадИ з мокрим дощем тривали близько 10 хвилин, а температура повітря опустилася до +7 градусів. Влада попередила водіїв про негоду і попросила бути обережними.
Туристи і місцеві жителі жваво знімали аномалію на фото та відео.
Дивіться відео з Туреччини, де посеред літа випав сніг:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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