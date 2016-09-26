У Нововолинську хочуть заборонити нічний продаж алкоголю

У Нововолинську відбулися громадські слухання щодо заборони продажу алкоголю у нічний час.Про це повідомили у мерії Нововолинська.З метою недопущення порушень громадського порядку в нічний час доби, зменшення кількості злочинів скоєних у стані алкогольного сп’яніння запропонували проект рішення міської ради, відповідно до якого пропонується заборонити реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного), у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, на території м. Нововолинськ у період з 22.00 до 08.00 години.Цей проект рішення розглянули сьогодні, 31 серпня, на громадських слуханнях, які відбулися у міській раді. На них прибули окремі депутати міської ради, підприємці, керівники структурних підрозділів міськвиконкому та інші зацікавлені особи.Як йдеться у документі, чинність цього рішення поширюється на всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності, котрі здійснюють торгівлю алкогольними напоями на території м. Нововолинськ та зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства.Головуючий на слуханнях заступник міського головизауважив, що торгівля алкогольними напоями, у заборонений органом місцевого самоврядування час, буде каратися штрафом. Забезпечувати виконання вимог рішення у разі його прийняття буде Нововолинський відділ поліції.Проект рішення винесуть на розгляд найближчої сесії Нововолинської міської ради.