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У Нововолинську хочуть заборонити нічний продаж алкоголю

У Нововолинську хочуть заборонити нічний продаж алкоголю
У Нововолинську відбулися громадські слухання щодо заборони продажу алкоголю у нічний час.

Про це повідомили у мерії Нововолинська.

З метою недопущення порушень громадського порядку в нічний час доби, зменшення кількості злочинів скоєних у стані алкогольного сп’яніння запропонували проект рішення міської ради, відповідно до якого пропонується заборонити реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного), у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, на території м. Нововолинськ у період з 22.00 до 08.00 години.

Цей проект рішення розглянули сьогодні, 31 серпня, на громадських слуханнях, які відбулися у міській раді. На них прибули окремі депутати міської ради, підприємці, керівники структурних підрозділів міськвиконкому та інші зацікавлені особи.

Як йдеться у документі, чинність цього рішення поширюється на всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності, котрі здійснюють торгівлю алкогольними напоями на території м. Нововолинськ та зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства.

Головуючий на слуханнях заступник міського голови Олександр Громик зауважив, що торгівля алкогольними напоями, у заборонений органом місцевого самоврядування час, буде каратися штрафом. Забезпечувати виконання вимог рішення у разі його прийняття буде Нововолинський відділ поліції.

Проект рішення винесуть на розгляд найближчої сесії Нововолинської міської ради.

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Теги: алкоголь, заборона, продаж, Нововолинськ
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