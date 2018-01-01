вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО

Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Співак із Луцька Дмитро Монатік має унікальну здібність – бігати боком на руках.

Про це він розповів у рамках спецпроекту ТСН.ua "Приховані таланти українських зірок"

"За законом Самурая, якщо я не можу відповісти на запитання протягом семи секунд, то намагаюся подивитися на ситуацію догори ногами.

Це моя давня звичка ще зі шкільних років, коли я почав займатися брейк-дансом. Ба більше, це круто підкачує м'язи", - поділився співак. Монатік такж жартує, що таким чином пересувається удома.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Монатік, співак, талант
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
Міністр освіти розповіла, які надбавки будуть у вчителів
Сьогодні, 07:30
Хто возитиме лучан: повідомили перевізників, які перемогли у конкурсі
Сьогодні, 06:23
Схожі новини
Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності
26 серпень, 10:33
Монатік очолив рейтинг найхаризматичніших співаків країни Монатік очолив рейтинг найхаризматичніших співаків країни
24 серпень, 20:07
MONATIK показав дружину та зізнався їй у коханні MONATIK показав дружину та зізнався їй у коханні
12 серпень, 12:30
Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube
27 липень, 23:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
 0
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
 0
Міністр освіти розповіла, які надбавки будуть у вчителів
Сьогодні, 07:30
 0
Хто возитиме лучан: повідомили перевізників, які перемогли у конкурсі
Сьогодні, 06:23
 0
Медіа
відео
1/8