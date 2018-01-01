Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
Співак із Луцька Дмитро Монатік має унікальну здібність – бігати боком на руках.
Про це він розповів у рамках спецпроекту ТСН.ua "Приховані таланти українських зірок"
"За законом Самурая, якщо я не можу відповісти на запитання протягом семи секунд, то намагаюся подивитися на ситуацію догори ногами.
Це моя давня звичка ще зі шкільних років, коли я почав займатися брейк-дансом. Ба більше, це круто підкачує м'язи", - поділився співак. Монатік такж жартує, що таким чином пересувається удома.
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Про це він розповів у рамках спецпроекту ТСН.ua "Приховані таланти українських зірок"
"За законом Самурая, якщо я не можу відповісти на запитання протягом семи секунд, то намагаюся подивитися на ситуацію догори ногами.
Це моя давня звичка ще зі шкільних років, коли я почав займатися брейк-дансом. Ба більше, це круто підкачує м'язи", - поділився співак. Монатік такж жартує, що таким чином пересувається удома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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