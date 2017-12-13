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Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження

Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Голова Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Роман Романюк склав повноваження.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

На його переконання, усі свої знання, вміння, досвід та нові ідеї зосередити в професійній діяльності, оскльки є ще й очільником обласного центру зайнятості.

"Звісно, прийняти рішення про залишення посади – не просто, адже я був при створенні «Солідарності» на Волині. Маємо хорошу команду однодумців, позитивні результати на місцевих виборах та досить велику присутність в новостворених об’єднаних територіальних громадах. Разом з командою, за чотири роки ми реалізували чимало цікавих та важливих проектів. Критика від опонентів лише загартовувала та спонукала до нових перемог. Однак, я переконаний, що мої однопартійці продовжать гарні традиції, посилять вплив та авторитет, а всі великі перемоги ще попереду.

Дякую друзям за те, що усі ці роки були поряд, підтримували, довіряли, надихали!", - написав Роман Романюк.

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Теги: Роман Романюк, Солідарність, Волинь
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