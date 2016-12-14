Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
Сьогодні, 12:01
В Турійську хулігани позривали дерев’яні лавочки та металеві смітники.
Про це йдеться на сторінці Турійського відділення поліції у
facebook.
Згодом поліцейські встановили, що до скоєння вказаних хуліганських дій причетні троє жителів селища - 18, 17, та 16 років.
На вказаних осіб склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), які будуть направлені до суду для притягнення до відповідальності.
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Про це йдеться на сторінці Турійського відділення поліції у
facebook.
Згодом поліцейські встановили, що до скоєння вказаних хуліганських дій причетні троє жителів селища - 18, 17, та 16 років.
На вказаних осіб склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), які будуть направлені до суду для притягнення до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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