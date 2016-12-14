вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники

Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
В Турійську хулігани позривали дерев’яні лавочки та металеві смітники.

Про це йдеться на сторінці Турійського відділення поліції у
facebook.

Згодом поліцейські встановили, що до скоєння вказаних хуліганських дій причетні троє жителів селища - 18, 17, та 16 років.

На вказаних осіб склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), які будуть направлені до суду для притягнення до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хулігани, лавки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР
Сьогодні, 12:20
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
Сьогодні, 12:09
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
Сьогодні, 12:01
Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
Сьогодні, 12:01
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО
14 липень, 09:27
У центрі Ковеля замінюють лавки У центрі Ковеля замінюють лавки
20 червень, 00:23
На Волині хулігани трощили лікарняні паркани На Волині хулігани трощили лікарняні паркани
14 грудень, 2016, 15:17
На Волині хулігани пошкодили автомобіль лісогосподарства На Волині хулігани пошкодили автомобіль лісогосподарства
04 липень, 2016, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
Сьогодні, 12:01
 0
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
Сьогодні, 12:01
 0
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8