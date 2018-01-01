Лучан запрошують на фестиваль «Палітра культур»



В рамках заходів до Дня міста Луцька.



Захід розпочнеться 8 вересня о 12.00 на пр. Волі (площа біля фонтану «Квітка»), - йдеться на сайті



Представники шести найбільш колоритних етносів Луцька презентують лучанам та гостям міста свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, красу національного одягу та розмаїття страв національних кухонь.



В програмі фестивалю:



- відкриття фотовиставки «Нові обличчя великого Лучеська: історії та успішні проекти переселенців»;



- екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення» (Центр туристичної інформації та послуг, вул. Сенаторки Левчанівської, 2);



- гутірка «Історико-культурне розмаїття сучасного Лучеська»;



- етнокультурне містечко;



- мистецькі презентації;



- частування традиційними стравами національних кухонь учасників;

- танцювальні майстер-класи;



- виставки та фотозони;



- конкурси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль «Палітра культур»В рамках заходів до Дня міста Луцька.Захід розпочнеться 8 вересня о 12.00 на пр. Волі (площа біля фонтану «Квітка»), - йдеться на сайті Луцької міської ради Представники шести найбільш колоритних етносів Луцька презентують лучанам та гостям міста свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, красу національного одягу та розмаїття страв національних кухонь.В програмі фестивалю:- відкриття фотовиставки «Нові обличчя великого Лучеська: історії та успішні проекти переселенців»;- екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення» (Центр туристичної інформації та послуг, вул. Сенаторки Левчанівської, 2);- гутірка «Історико-культурне розмаїття сучасного Лучеська»;- етнокультурне містечко;- мистецькі презентації;- частування традиційними стравами національних кухонь учасників;- танцювальні майстер-класи;- виставки та фотозони;- конкурси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію