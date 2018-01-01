вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан запрошують на фестиваль «Палітра культур»

Лучан запрошують на фестиваль «Палітра культур»
У Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль «Палітра культур»
В рамках заходів до Дня міста Луцька.

Захід розпочнеться 8 вересня о 12.00 на пр. Волі (площа біля фонтану «Квітка»), - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Представники шести найбільш колоритних етносів Луцька презентують лучанам та гостям міста свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, красу національного одягу та розмаїття страв національних кухонь.

В програмі фестивалю:

- відкриття фотовиставки «Нові обличчя великого Лучеська: історії та успішні проекти переселенців»;

- екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення» (Центр туристичної інформації та послуг, вул. Сенаторки Левчанівської, 2);

- гутірка «Історико-культурне розмаїття сучасного Лучеська»;

- етнокультурне містечко;

- мистецькі презентації;

- частування традиційними стравами національних кухонь учасників;
- танцювальні майстер-класи;

- виставки та фотозони;

- конкурси.

Лучан запрошують на фестиваль «Палітра культур»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через проведення спортивного заходу обмежать рух транспорту
Сьогодні, 12:28
Стартував новий сезон відомого волинського ток-шоу
Сьогодні, 12:23
Лучан запрошують на фестиваль «Палітра культур»
Сьогодні, 12:08
Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки
Сьогодні, 11:59
У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса
03 вересень, 09:32
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
27 серпень, 10:49
Як у Луцьку закривали «Поліське літо з фольклором». ФОТО Як у Луцьку закривали «Поліське літо з фольклором». ФОТО
26 серпень, 11:03
Злива і витончена музика: перший день фестивалю джазу у Луцьку. ФОТО Злива і витончена музика: перший день фестивалю джазу у Луцьку. ФОТО
26 серпень, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:52
 0
У Луцьку через проведення спортивного заходу обмежать рух транспорту
Сьогодні, 12:28
 0
Стартував новий сезон відомого волинського ток-шоу
Сьогодні, 12:23
 0
Лучан запрошують на фестиваль «Палітра культур»
Сьогодні, 12:08
 0
Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8