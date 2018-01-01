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У луцькому соборі помолилися за Василя Стуса

У луцькому соборі помолилися за Василя Стуса
На прохання членів української скаутської організації «Пласт» у кафедральному соборі Святої Трійці відправили заупокійну літію по українському літератору та дисиденту Василеві Стусу у день чергової річниці його упокоєння.

Молитву провів капелан військового гарнізонного госпіталю, що в обласному центрі, священик Сергій Мельничук, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

На завершення відправи душпастир звернувся до присутніх із словом, у якому зазначив, що Василь Стус був світилом для української історії та культури.

"А по завершенню свого земного життя, його праці стали підгрунтям для продовження його справи на благо України. За словами священика, Стус – саме та людина, у якої варто вчитися справжньої любові до рідної землі", - йдеться у повідомленні.

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Теги: церква, Василь Стус
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