Погода в Луцьку на 5 вересня
Сьогодні, 20:00
Ясна погода протримається у Луцьку в середу, 5 вересня, зовсім недовго в ранковий час.
Вдень небо вкриється хмарами, - повідомляє sinoptik.
Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою.
Температура вдень сягне позначки +26°, а вночі +17°.
Народний прогноз погоди: 5 вересня відзначається день святого Лупа. Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько - зима буде теплою; полетять високо - холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки - чекайте незабаром негоди.
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Вдень небо вкриється хмарами, - повідомляє sinoptik.
Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою.
Температура вдень сягне позначки +26°, а вночі +17°.
Народний прогноз погоди: 5 вересня відзначається день святого Лупа. Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько - зима буде теплою; полетять високо - холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки - чекайте незабаром негоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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