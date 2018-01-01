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Погода в Луцьку на 5 вересня

Погода в Луцьку на 5 вересня
Ясна погода протримається у Луцьку в середу, 5 вересня, зовсім недовго в ранковий час.

Вдень небо вкриється хмарами, - повідомляє sinoptik.

Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою.

Температура вдень сягне позначки +26°, а вночі +17°.

Народний прогноз погоди: 5 вересня відзначається день святого Лупа. Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі: якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано; якщо ж журавлі полетять низько - зима буде теплою; полетять високо - холодною; якщо летять низько, швидко, мовчки - чекайте незабаром негоди.

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Теги: погода, прогноз
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