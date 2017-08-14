У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу





Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



У змаганнях будуть брати участь 9 команд:



Гродно - Львів - Луцьк - Люблін - Рівне - Кривий Ріг - Куп‘янськ - Мінськ - Утена



У п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 за перемогу боротимуться:



Львів - Рівне

Луцьк - Гродно

Куп‘янськ - Мінськ

Луцьк - Львів

Утена - Кривий Ріг

Люблін - Гродно

Кривий Ріг - Куп‘янськ

Рівне - Гродно

Луцьк - Люблін

Мінськ - Утена

Люблін - Рівне



О 16:00 - офіційне відкриття турніру!



У суботу, 8 вересня, з 9:00 відбудуться такі поєдинки:



Львів - Гродно

Мінськ - Кривий Ріг

Луцьк - Рівне

Утена - Куп‘янськ

Львів - Люблін



О 20:00 - офіційне закриття турніру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки відбудеться Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд 35+ «Lutsk International Basketball Cup 2018».Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.У змаганнях будуть брати участь 9 команд:Гродно - Львів - Луцьк - Люблін - Рівне - Кривий Ріг - Куп‘янськ - Мінськ - УтенаУ п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 за перемогу боротимуться:Львів - РівнеЛуцьк - ГродноКуп‘янськ - МінськЛуцьк - ЛьвівУтена - Кривий РігЛюблін - ГродноКривий Ріг - Куп‘янськРівне - ГродноЛуцьк - ЛюблінМінськ - УтенаЛюблін - РівнеО 16:00 - офіційне відкриття турніру!У суботу, 8 вересня, з 9:00 відбудуться такі поєдинки:Львів - ГродноМінськ - Кривий РігЛуцьк - РівнеУтена - Куп‘янськЛьвів - ЛюблінО 20:00 - офіційне закриття турніру.

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