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У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу

У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу
У Луцьку в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки відбудеться Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд 35+ «Lutsk International Basketball Cup 2018».

Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

У змаганнях будуть брати участь 9 команд:

Гродно - Львів - Луцьк - Люблін - Рівне - Кривий Ріг - Куп‘янськ - Мінськ - Утена

У п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 за перемогу боротимуться:

Львів - Рівне
Луцьк - Гродно
Куп‘янськ - Мінськ
Луцьк - Львів
Утена - Кривий Ріг
Люблін - Гродно
Кривий Ріг - Куп‘янськ
Рівне - Гродно
Луцьк - Люблін
Мінськ - Утена
Люблін - Рівне

О 16:00 - офіційне відкриття турніру!

У суботу, 8 вересня, з 9:00 відбудуться такі поєдинки:

Львів - Гродно
Мінськ - Кривий Ріг
Луцьк - Рівне
Утена - Куп‘янськ
Львів - Люблін

О 20:00 - офіційне закриття турніру.
У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу
У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу

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Теги: спорт, Луцьк, баскетбол
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