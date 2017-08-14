У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу
Сьогодні, 09:07
У Луцьку в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки відбудеться Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд 35+ «Lutsk International Basketball Cup 2018».
Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У змаганнях будуть брати участь 9 команд:
Гродно - Львів - Луцьк - Люблін - Рівне - Кривий Ріг - Куп‘янськ - Мінськ - Утена
У п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 за перемогу боротимуться:
Львів - Рівне
Луцьк - Гродно
Куп‘янськ - Мінськ
Луцьк - Львів
Утена - Кривий Ріг
Люблін - Гродно
Кривий Ріг - Куп‘янськ
Рівне - Гродно
Луцьк - Люблін
Мінськ - Утена
Люблін - Рівне
О 16:00 - офіційне відкриття турніру!
У суботу, 8 вересня, з 9:00 відбудуться такі поєдинки:
Львів - Гродно
Мінськ - Кривий Ріг
Луцьк - Рівне
Утена - Куп‘янськ
Львів - Люблін
О 20:00 - офіційне закриття турніру.
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Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У змаганнях будуть брати участь 9 команд:
Гродно - Львів - Луцьк - Люблін - Рівне - Кривий Ріг - Куп‘янськ - Мінськ - Утена
У п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 за перемогу боротимуться:
Львів - Рівне
Луцьк - Гродно
Куп‘янськ - Мінськ
Луцьк - Львів
Утена - Кривий Ріг
Люблін - Гродно
Кривий Ріг - Куп‘янськ
Рівне - Гродно
Луцьк - Люблін
Мінськ - Утена
Люблін - Рівне
О 16:00 - офіційне відкриття турніру!
У суботу, 8 вересня, з 9:00 відбудуться такі поєдинки:
Львів - Гродно
Мінськ - Кривий Ріг
Луцьк - Рівне
Утена - Куп‘янськ
Львів - Люблін
О 20:00 - офіційне закриття турніру.
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