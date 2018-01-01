У луцькому парку заборонили риболовлю

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки заборонили рибалити.Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу екологіїрозповів, що правилами любительського рибальства забороняється риболовля у каналах та водоймах, що не визначені органами рибоохорони такими, на яких можна ловити рибу.«Тобто, риболовля у парку є порушенням правил рибальства», – зауважив він.За порушення правил згідно зі ст. 85 КУпАП загрожує попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.)«Весною 2018 року в канали парку випустили 72 кілограми білого амура та 170 кілограмів товстолобика, які їдять рослини. Це планують проводити і в подальшому», - повідомив Гламазда.