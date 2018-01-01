У луцькому парку заборонили риболовлю
Сьогодні, 10:10
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки заборонили рибалити.
Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу екології Анатолій Гламазда розповів, що правилами любительського рибальства забороняється риболовля у каналах та водоймах, що не визначені органами рибоохорони такими, на яких можна ловити рибу.
«Тобто, риболовля у парку є порушенням правил рибальства», – зауважив він.
За порушення правил згідно зі ст. 85 КУпАП загрожує попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.)
«Весною 2018 року в канали парку випустили 72 кілограми білого амура та 170 кілограмів товстолобика, які їдять рослини. Це планують проводити і в подальшому», - повідомив Гламазда.
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Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу екології Анатолій Гламазда розповів, що правилами любительського рибальства забороняється риболовля у каналах та водоймах, що не визначені органами рибоохорони такими, на яких можна ловити рибу.
«Тобто, риболовля у парку є порушенням правил рибальства», – зауважив він.
За порушення правил згідно зі ст. 85 КУпАП загрожує попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.)
«Весною 2018 року в канали парку випустили 72 кілограми білого амура та 170 кілограмів товстолобика, які їдять рослини. Це планують проводити і в подальшому», - повідомив Гламазда.
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Коментарі 1
Чергове пряме порушення укропонедовладою закону! На одну вудку з одним гачком КОЖЕН має право ловити будь-де, крім рибгоспа, про спінінг - взагалі промовчу.
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