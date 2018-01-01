вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка очолила управління у Львівській міській раді

Лучанка очолила управління у Львівській міській раді
Лучанка Ліна Остапчук очолила управління туризму Львівської міськради.

Про це під час апаратної наради 5 вересня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Захід.Нет.

«З 10 вересня буде очолювати управління туризму буде Ліна Остапчук. Ліна була керівником «Конференц-бюро» і ми суттєво збільшили кількість конференцій у Львові. Хочемо такі результати досягнути в туризмі», – зазначив Садовий.

Довідково:

Ліна Остапчук народилася 25 листопада 1982 року в Луцьку.

У різні роки працювала в прес-службі Національної скаутської організації України Пласт, спеціалістом управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради, директором Луцького комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг» та Львівського комунального підприємства «Львівське конференц-бюро».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лучанка, Ліна Остапчук, Львіврада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка очолила управління у Львівській міській раді
Сьогодні, 15:16
Волинський нардеп подарував дітям слона
Сьогодні, 15:05
Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Сьогодні, 15:04
Волинські гірники через невиплату зарплати пишуть заяви в поліцію
Сьогодні, 14:38
Луцька модель стала викладачкою
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею
18 липень, 10:38
Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні Жінка, яку збили у Луцьку, померла у лікарні
03 липень, 13:00
Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО
30 червень, 18:28
Лучанка поцупила дорогу відеокамеру з хостелу Лучанка поцупила дорогу відеокамеру з хостелу
23 червень, 18:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
 1
Лучанка очолила управління у Львівській міській раді
Сьогодні, 15:16
 0
Волинський нардеп подарував дітям слона
Сьогодні, 15:05
 0
Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Сьогодні, 15:04
 0
Волинські гірники через невиплату зарплати пишуть заяви в поліцію
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8