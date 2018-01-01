Лучанка очолила управління у Львівській міській раді

Ліна Остапчук очолила управління туризму Львівської міськради.



Про це під час апаратної наради 5 вересня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає



«З 10 вересня буде очолювати управління туризму буде Ліна Остапчук. Ліна була керівником «Конференц-бюро» і ми суттєво збільшили кількість конференцій у Львові. Хочемо такі результати досягнути в туризмі», – зазначив Садовий.



Довідково:



Ліна Остапчук народилася 25 листопада 1982 року в Луцьку.



У різні роки працювала в прес-службі Національної скаутської організації України Пласт, спеціалістом управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради, директором Луцького комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг» та Львівського комунального підприємства «Львівське конференц-бюро».

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