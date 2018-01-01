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Зірка з Луцька Monatik випадково зустрів Карла Лагерфельда. ФОТО

Зірка з Луцька Monatik випадково зустрів Карла Лагерфельда. ФОТО
Співак родом з Луцька Дмитро Монатик у Сен-Тропе випадково зустрів Карла Лагерфельда.

Український популярний виконавець Monatik у своєму Інстаграмі поділився дивовижною історією, яка днями з ним трапилася.

На своїй сторінці Instagram співак розповів, як у Сен-Тропе випадково зустрів  живу легенду моди, Карла Лагерфельда та не посоромився попросити у нього автограф.

У мікроблогу виконавець опублікував одразу три знімки, в дописах до яких описав свою надзвичайну радість після зустрічі з легендарним дизайнером. На одній зі світлин продемонстрована сама зустріч українського виконавця і легендарного Лагерфельда. На другому фото, Монатік тримає в руках журнал, відкритий на сторінці, де знаменитий дизайнер залишив свій автограф. Ну і на третьому знімку можна побачити власне автограф Карла Лагерфельда великим планом.

"Під час пізнання Сен-Тропе зі мною сталося неймовірне. Правда. Мені вдалося зустріти живу легенду! Карла Лагерфельда. Просто йшов в газетний кіоск купувати свіжу пресу, ну як просто, з охороною і шлейфом шанувальників, але все ж. Досі повірити не можу", - поділився враженнями співак.

Також Monatik розказав, як не посоромився та підійшов до легенди.

"На відміну від зустрічі з Фареллом, в одному з шанхайських магазинів, під час якої я просто проковтнув язика і так і не набрався сміливості підійти, наразі, зробивши висновки, схопив перший-ліпший журнал, повільно видихнув тривогу і підійшов, від душі подякував за творчість і попросив автограф! Він посміхнувся, вибрав сторінку з рекламою Сhanel і подарував приголомшливе враження. У мене є автограф Карла Лагерфельда!", - написав виконавець.

Зірка з Луцька Monatik випадково зустрів Карла Лагерфельда. ФОТО
Зірка з Луцька Monatik випадково зустрів Карла Лагерфельда. ФОТО
Зірка з Луцька Monatik випадково зустрів Карла Лагерфельда. ФОТО


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Теги: Монатік, зірка, мода
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