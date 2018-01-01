У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулося три автомобілі.
Про це Тарас Бойко повідомив у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».
Як видно з фото, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.
Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.
На місці працювала патрульна поліція.
«Пр.Волі (біля маг. Знання)», – підписав допис автор.
У коментарях Тарас Бойко зауважив, що станом на 16:40 автомобілі вже поїхали з місця пригоди.
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Про це Тарас Бойко повідомив у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».
Як видно з фото, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.
Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.
На місці працювала патрульна поліція.
«Пр.Волі (біля маг. Знання)», – підписав допис автор.
У коментарях Тарас Бойко зауважив, що станом на 16:40 автомобілі вже поїхали з місця пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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