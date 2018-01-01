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У Луцьку – аварія. ФОТО

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулося три автомобілі.

Про це Тарас Бойко повідомив у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».

Як видно з фото, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.

Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.

На місці працювала патрульна поліція.

«Пр.Волі (біля маг. Знання)», – підписав допис автор.

У коментарях Тарас Бойко зауважив, що станом на 16:40 автомобілі вже поїхали з місця пригоди.

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Волі
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