У Луцьку – аварія. ФОТО





Про це Тарас Бойко повідомив у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».



Як видно з фото, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.



Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.



На місці працювала патрульна поліція.



«Пр.Волі (біля маг. Знання)», – підписав допис автор.



У коментарях Тарас Бойко зауважив, що станом на 16:40 автомобілі вже поїхали з місця пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі зіткнулося три автомобілі.Про цеповідомив у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».Як видно з фото, зіткнулися три автомобілі: два мінівени Renault Trafic та Volkswagen Passat.Через аварію виник величезний затор з тролейбусів.На місці працювала патрульна поліція.«Пр.Волі (біля маг. Знання)», – підписав допис автор.У коментарях Тарас Бойко зауважив, що станом на 16:40 автомобілі вже поїхали з місця пригоди.

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