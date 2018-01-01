Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО

Бійці 14 ОМБр допомогли загасити пожежу у одному із прифронтових сіл на Луганщині.Про це повідомили у прес-службі бригади.5 вересня бійці бригади одними з перших прийшли на допомогу жителям одного з прифронтових сіл під час ліквідації пожежі, що охопила одне за одним аж 5 обійсть.Особовий склад кинувся на боротьбу з вогнем, доправляв воду, а медики бригади надавали першу невідкладну медичну допомогу постраждалим цивільним – тим, хто потребував заспокійливого та місцевому жителю, який пошкодив руки, вибиваючи шибки в палаючому будинку.Опіки верхніх та нижніх кінцівок, ризикуючи життям під час гасіння пожежі, отримав військовослужбовець бригади, солдат. Наразі він перебуває в шпиталі, його стан оцінюється як середньої тяжкості, життю бійця нічого не загрожує.В разі потреби постраждалим у пожежі жителям прифронтового населеного пункту військовою частиною буде надаватися посильна допомога.«Причини займання наразі встановлюються відповідними органами, в будь-якому випадку суха і вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню», – йдеться у дописі.