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Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО

Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Бійці 14 ОМБр допомогли загасити пожежу у одному із прифронтових сіл на Луганщині.

Про це повідомили у прес-службі бригади.

5 вересня бійці бригади одними з перших прийшли на допомогу жителям одного з прифронтових сіл під час ліквідації пожежі, що охопила одне за одним аж 5 обійсть.

Особовий склад кинувся на боротьбу з вогнем, доправляв воду, а медики бригади надавали першу невідкладну медичну допомогу постраждалим цивільним – тим, хто потребував заспокійливого та місцевому жителю, який пошкодив руки, вибиваючи шибки в палаючому будинку.

Опіки верхніх та нижніх кінцівок, ризикуючи життям під час гасіння пожежі, отримав військовослужбовець бригади, солдат Василь Гвоздецький. Наразі він перебуває в шпиталі, його стан оцінюється як середньої тяжкості, життю бійця нічого не загрожує.

В разі потреби постраждалим у пожежі жителям прифронтового населеного пункту військовою частиною буде надаватися посильна допомога.

«Причини займання наразі встановлюються відповідними органами, в будь-якому випадку суха і вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню», – йдеться у дописі.
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО

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Теги: пожежа, Луганщина, 14 ОМБр, Волинь, боєць, війна
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