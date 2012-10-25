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На Волині незаконно здавали в оренду озеро

На Волині незаконно здавали в оренду озеро
Державі повернули землі природно-заповідного фонду на Волині з озером площею майже 100 га.

За інформацією прес-служби волинської прокуратури, державі повернули орендовані підприємцем земельні ділянки загальною площею 97 га в межах Добренської сільської ради Камінь-Каширського району, на яких знаходиться озеро Сірче.

Прокуратура наполягала на визнанні незаконними та скасуванні розпоряджень голови райдержадміністрації, визнанні недійсними договорів оренди землі та поверненні в державну власність земель природно-заповідного фонду, адже при їх наданні в оренду грубо порушили вимоги земельного та природоохоронного законодавства.

Попри те, що надавати такі землі в оренду може лише Кабінет Міністрів України, голова місцевого органу влади передав в оренду для рибогосподарських потреб озеро, яке розташоване в межах території та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд".

Нині земельні ділянки повернуті в державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі.

Вживаються заходи щодо внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Теги: прокуратура, земля, озеро, кримінал
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