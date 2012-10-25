На Волині незаконно здавали в оренду озеро
Сьогодні, 12:59
Державі повернули землі природно-заповідного фонду на Волині з озером площею майже 100 га.
За інформацією прес-служби волинської прокуратури, державі повернули орендовані підприємцем земельні ділянки загальною площею 97 га в межах Добренської сільської ради Камінь-Каширського району, на яких знаходиться озеро Сірче.
Прокуратура наполягала на визнанні незаконними та скасуванні розпоряджень голови райдержадміністрації, визнанні недійсними договорів оренди землі та поверненні в державну власність земель природно-заповідного фонду, адже при їх наданні в оренду грубо порушили вимоги земельного та природоохоронного законодавства.
Попри те, що надавати такі землі в оренду може лише Кабінет Міністрів України, голова місцевого органу влади передав в оренду для рибогосподарських потреб озеро, яке розташоване в межах території та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд".
Нині земельні ділянки повернуті в державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі.
Вживаються заходи щодо внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За інформацією прес-служби волинської прокуратури, державі повернули орендовані підприємцем земельні ділянки загальною площею 97 га в межах Добренської сільської ради Камінь-Каширського району, на яких знаходиться озеро Сірче.
Прокуратура наполягала на визнанні незаконними та скасуванні розпоряджень голови райдержадміністрації, визнанні недійсними договорів оренди землі та поверненні в державну власність земель природно-заповідного фонду, адже при їх наданні в оренду грубо порушили вимоги земельного та природоохоронного законодавства.
Попри те, що надавати такі землі в оренду може лише Кабінет Міністрів України, голова місцевого органу влади передав в оренду для рибогосподарських потреб озеро, яке розташоване в межах території та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд".
Нині земельні ділянки повернуті в державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі.
Вживаються заходи щодо внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
На Волині незаконно здавали в оренду озеро
Сьогодні, 12:59
Dj-парад на День міста у «Промені»*
Сьогодні, 12:54
Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани
Сьогодні, 12:38