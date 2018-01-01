На Волині блискавка влучила у світлофор





Як повідомили у володимир-волинській мерії, внаслідок погодніх умов вивівся із ладу світлофор.



"Для перевірки будуть вмикатись різні канали у довільній послідовності. Прохання до автомобілістів та пішоходів не зважати на сигнали світлофора, а послуговуватись знаками і розміткою", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Ковельської і Драгоманова у Володимирі-Волинському у світлофор влучила блискавка.Як повідомили у володимир-волинській мерії, внаслідок погодніх умов вивівся із ладу світлофор."Для перевірки будуть вмикатись різні канали у довільній послідовності. Прохання до автомобілістів та пішоходів не зважати на сигнали світлофора, а послуговуватись знаками і розміткою", - йдеться у повідомленні.

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