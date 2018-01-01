На Волині блискавка влучила у світлофор
Сьогодні, 18:21
На перехресті вулиць Ковельської і Драгоманова у Володимирі-Волинському у світлофор влучила блискавка.
Як повідомили у володимир-волинській мерії, внаслідок погодніх умов вивівся із ладу світлофор.
"Для перевірки будуть вмикатись різні канали у довільній послідовності. Прохання до автомобілістів та пішоходів не зважати на сигнали світлофора, а послуговуватись знаками і розміткою", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у володимир-волинській мерії, внаслідок погодніх умов вивівся із ладу світлофор.
"Для перевірки будуть вмикатись різні канали у довільній послідовності. Прохання до автомобілістів та пішоходів не зважати на сигнали світлофора, а послуговуватись знаками і розміткою", - йдеться у повідомленні.
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