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На Волині блискавка влучила у світлофор

На Волині блискавка влучила у світлофор
На перехресті вулиць Ковельської і Драгоманова у Володимирі-Волинському у світлофор влучила блискавка.

Як повідомили у володимир-волинській мерії, внаслідок погодніх умов вивівся із ладу світлофор.

"Для перевірки будуть вмикатись різні канали у довільній послідовності. Прохання до автомобілістів та пішоходів не зважати на сигнали світлофора, а послуговуватись знаками і розміткою", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Володимир-Волинський, блискавка, дорога, негода
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