19-річній волинянці, якій збирали кошти на лікування, зробили операцію

Аріни Донели з Нововолинська.



Про це пише



30 серпня їй зробили операцію. Лікар у київському інституті дає позитивні прогнози щодо її подальшого стану.



Аріну вже перевели в загальну палату. Вона ще не ходить – лежить.



Зазначають, що завдяки небайдужим людям на операцію зібрали майже всю необхідну суму – 64 тисяч гривень.



Попереду в Аріни – реабілітація, «ставання на ноги».



У виданні зазначають, що у родини через операцію повністю закінчилися кошти, хоча «мама працює, як жінка».



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Отримувач – Донела Мирослава Вікторівна (мама).

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