19-річній волинянці, якій збирали кошти на лікування, зробили операцію
Сьогодні, 09:34
У Києві зробили операцію для Аріни Донели з Нововолинська.
Про це пише РАДАР.
30 серпня їй зробили операцію. Лікар у київському інституті дає позитивні прогнози щодо її подальшого стану.
Аріну вже перевели в загальну палату. Вона ще не ходить – лежить.
Зазначають, що завдяки небайдужим людям на операцію зібрали майже всю необхідну суму – 64 тисяч гривень.
Попереду в Аріни – реабілітація, «ставання на ноги».
У виданні зазначають, що у родини через операцію повністю закінчилися кошти, хоча «мама працює, як жінка».
Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535
Отримувач – Донела Мирослава Вікторівна (мама).
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Про це пише РАДАР.
30 серпня їй зробили операцію. Лікар у київському інституті дає позитивні прогнози щодо її подальшого стану.
Аріну вже перевели в загальну палату. Вона ще не ходить – лежить.
Зазначають, що завдяки небайдужим людям на операцію зібрали майже всю необхідну суму – 64 тисяч гривень.
Попереду в Аріни – реабілітація, «ставання на ноги».
У виданні зазначають, що у родини через операцію повністю закінчилися кошти, хоча «мама працює, як жінка».
Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535
Отримувач – Донела Мирослава Вікторівна (мама).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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