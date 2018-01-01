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19-річній волинянці, якій збирали кошти на лікування, зробили операцію

19-річній волинянці, якій збирали кошти на лікування, зробили операцію
У Києві зробили операцію для Аріни Донели з Нововолинська.

Про це пише РАДАР.

30 серпня їй зробили операцію. Лікар у київському інституті дає позитивні прогнози щодо її подальшого стану.

Аріну вже перевели в загальну палату. Вона ще не ходить – лежить.

Зазначають, що завдяки небайдужим людям на операцію зібрали майже всю необхідну суму – 64 тисяч гривень.

Попереду в Аріни – реабілітація, «ставання на ноги».

У виданні зазначають, що у родини через операцію повністю закінчилися кошти, хоча «мама працює, як жінка».

Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535

Отримувач – Донела Мирослава Вікторівна (мама).

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Теги: Аріна Донела, операція, Волинь, Нововолинськ
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