Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО

Руслан Теліпський 24 серпня вирушив у пішу патріотичну ходу зі Слов'янська до Канева.



За його мандрівкою, яка перетне сім областей і складе 800 км, можна слідкувати у Facebook-спільноті Тарасів Дороговказ-2, - пише



Кілька років тому Руслан із друзями вже ходив до Чернечої гори, цього разу він обрав інший маршрут - східними областями. Вже успішно подолані відрізки Донецької, Луганської і Харківської (найдовший) областей на шляху до Чернечої Гори.



Руслан Теліпський продовжує свою патріотично-паломницьку пішу ходу до Канева і вже на черзі маршрут по Сумській області. У населених пунктах Руслан зустрічається із місцевими жителями, школярами, молоддю.



До Канева волонтер планує дійти 24 вересня.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький громадський діяч, волонтер24 серпня вирушив у пішу патріотичну ходу зі Слов'янська до Канева.За його мандрівкою, яка перетне сім областей і складе 800 км, можна слідкувати у Facebook-спільноті Тарасів Дороговказ-2, - пише Таблоїд Волині Кілька років тому Руслан із друзями вже ходив до Чернечої гори, цього разу він обрав інший маршрут - східними областями. Вже успішно подолані відрізки Донецької, Луганської і Харківської (найдовший) областей на шляху до Чернечої Гори.Руслан Теліпський продовжує свою патріотично-паломницьку пішу ходу до Канева і вже на черзі маршрут по Сумській області. У населених пунктах Руслан зустрічається із місцевими жителями, школярами, молоддю.До Канева волонтер планує дійти 24 вересня.

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