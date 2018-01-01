вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО

Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО
Луцький громадський діяч, волонтер Руслан Теліпський 24 серпня вирушив у пішу патріотичну ходу зі Слов'янська до Канева.

За його мандрівкою, яка перетне сім областей і складе 800 км, можна слідкувати у Facebook-спільноті Тарасів Дороговказ-2, - пише Таблоїд Волині.

Кілька років тому Руслан із друзями вже ходив до Чернечої гори, цього разу він обрав інший маршрут - східними областями. Вже успішно подолані відрізки Донецької, Луганської і Харківської (найдовший) областей на шляху до Чернечої Гори.

Руслан Теліпський продовжує свою патріотично-паломницьку пішу ходу до Канева і вже на черзі маршрут по Сумській області. У населених пунктах Руслан зустрічається із місцевими жителями, школярами, молоддю.

До Канева волонтер планує дійти 24 вересня.

Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО
Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО
Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Руслан Теліпський, подорож
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помічник для господинь: волинянин змайстрував диво-пристрій для консервації
Сьогодні, 19:47
На Волині чоловік відгамселив дружину, бо не дала оригінали документів
Сьогодні, 19:31
Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
Волинський пасічник поселив бджіл у хатину на колесах. ФОТО
Сьогодні, 19:04
Зірка з Луцька MONATIK показав проникливий проморолик майбутнього шоу
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
ТОП-15 рекордів мандрівки екс-заступника луцького мера. ФОТО ТОП-15 рекордів мандрівки екс-заступника луцького мера. ФОТО
14 серпень, 10:55
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
02 липень, 18:15
Волинський мандрівник зібрався у подорож до Південної Америки Волинський мандрівник зібрався у подорож до Південної Америки
28 червень, 11:35
Православні храми у Стамбулі використовують для концертів, - священик з Волині Православні храми у Стамбулі використовують для концертів, - священик з Волині
31 травень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Помічник для господинь: волинянин змайстрував диво-пристрій для консервації
Сьогодні, 19:47
 0
На Волині чоловік відгамселив дружину, бо не дала оригінали документів
Сьогодні, 19:31
 0
Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
 0
Волинський пасічник поселив бджіл у хатину на колесах. ФОТО
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8