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Давайте «раздражительниє фактори» будемо прибирати, – волинський депутат про червоно-чорний прапор

Давайте «раздражительниє фактори» будемо прибирати, – волинський депутат про червоно-чорний прапор
Червоно-чорний прапор відтепер майорітиме на будівлі Володимир-Волинської міської ради. Проте таке рішення владцям міста далося нелегко.

Так, це рішення прийняв депутатський корпус міста 7 вересня, - пише Буг.

Ініціатором такого рішення стала депутатка Ірина Мельник. В проекті жінка запропонувала підняти прапор ОУН на всіх адміністративних будівлях міста, а також рекомендувати місцевим підприємцям підтримати ідею.

Противником такого рішення виступив депутат Руслан Мороз, який апелюючи кризовим становищем на Сході країни стверджував, що рішення лише принесе негатив для міста.

“Нам не треба провокувати один одного. Не треба щоб Захід, Схід і п’яте та п’ятидесяте…нам треба мир. Якщо ми тут робимо якісь речі щоб сподобатися, то ми маємо усім подобатися. Тому давайте оці всі “раздражительниє фактори” будемо прибирати. Тому моя позиція зняти і не голосувати за це рішення взагалі,” – виступив депутат Мороз.

Рішення використовувати прапор ОУН отримало 20 голосів “за” і було прийнято.

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Теги: прапор, Володимир-Волинський
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