Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові
Сьогодні, 11:21
Заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики у міській раді Юлія Євпак написала зворушливий пост про Луцьк.
Зізнання у любові місту вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, цьогоріч День міста вирішили святкувати 8-9 вересня.
За словами Юлії Євпак, Луцьк увірвався в її життя 9 років тому.
"Зі своїм розміреним ритмом, із запашною кавою в Дукаті та глінтвейном у Винограді, зі всіма своїми недоліками та перевагами Старого міста, зі спекотним "Бандерштатом" та романтичним джазом...
ВІН бачив мої сльози - і найжахливішої біди, і найвеселішої радості; істерики та шаленство.
ВІН надихав, закохував, змінював та допомагав зростати.
ТИ не був рідним, але без ТЕБЕ в серці далі - ніяк.
ТОБІ, мій Луцьк, 933 роки. Зовсім юний вік, пра?! Люблю", - написала чиновниця.
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Зізнання у любові місту вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, цьогоріч День міста вирішили святкувати 8-9 вересня.
За словами Юлії Євпак, Луцьк увірвався в її життя 9 років тому.
"Зі своїм розміреним ритмом, із запашною кавою в Дукаті та глінтвейном у Винограді, зі всіма своїми недоліками та перевагами Старого міста, зі спекотним "Бандерштатом" та романтичним джазом...
ВІН бачив мої сльози - і найжахливішої біди, і найвеселішої радості; істерики та шаленство.
ВІН надихав, закохував, змінював та допомагав зростати.
ТИ не був рідним, але без ТЕБЕ в серці далі - ніяк.
ТОБІ, мій Луцьк, 933 роки. Зовсім юний вік, пра?! Люблю", - написала чиновниця.
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