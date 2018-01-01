вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові

Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові
Заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики у міській раді Юлія Євпак написала зворушливий пост про Луцьк.

Зізнання у любові місту вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, цьогоріч День міста вирішили святкувати 8-9 вересня.

За словами Юлії Євпак, Луцьк увірвався в її життя 9 років тому.

"Зі своїм розміреним ритмом, із запашною кавою в Дукаті та глінтвейном у Винограді, зі всіма своїми недоліками та перевагами Старого міста, зі спекотним "Бандерштатом" та романтичним джазом...

ВІН бачив мої сльози - і найжахливішої біди, і найвеселішої радості; істерики та шаленство.

ВІН надихав, закохував, змінював та допомагав зростати.

ТИ не був рідним, але без ТЕБЕ в серці далі - ніяк.

ТОБІ, мій Луцьк, 933 роки. Зовсім юний вік, пра?! Люблю", - написала чиновниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, День міста
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові
Сьогодні, 11:21
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
Депутат привітав Луцьк із Днем міста Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Сьогодні, 12:30
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження Луцьку – 933: місто закликають оригінально привітати з днем народження
Сьогодні, 09:16
День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО
07 вересень, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Сьогодні, 12:30
 0
Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
Сьогодні, 12:00
 0
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
 0
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8