Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові

Юлія Євпак написала зворушливий пост про Луцьк.



Зізнання у любові місту вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, цьогоріч День міста вирішили



За словами Юлії Євпак, Луцьк увірвався в її життя 9 років тому.



"Зі своїм розміреним ритмом, із запашною кавою в Дукаті та глінтвейном у Винограді, зі всіма своїми недоліками та перевагами Старого міста, зі спекотним "Бандерштатом" та романтичним джазом...



ВІН бачив мої сльози - і найжахливішої біди, і найвеселішої радості; істерики та шаленство.



ВІН надихав, закохував, змінював та допомагав зростати.



ТИ не був рідним, але без ТЕБЕ в серці далі - ніяк.



ТОБІ, мій Луцьк, 933 роки. Зовсім юний вік, пра?! Люблю", - написала чиновниця.

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