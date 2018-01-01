Урочиста Академія і танці: у центрі Луцька святкували День міста. ФОТО





Святкування відбулися у центрі Луцька 8 вересня.



Аби відзначити 933-ій День народження, у місті підготували низку заходів. Попри дощ, на площі панувала тепла атмосфера – з боку від сцени вишикувалися усміхнені курсанти та курсантки, а гості урочистостей, сховавшись під парасольками, спілкувалися між собою.



Також на майдані розставили мольберти із портретами загиблих на війні лучан, родинам яких сьогодні





Розпочалися урочистості із виконання пісні про Луцьк та запального танцю.



Вітав учасників святкувань секретар Луцької міської ради та виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



«933 роки місто живе своїм насиченим бурхливим, колоритним життям, формує історію. Сьогодні ми можемо констатувати, що це місто, яке ми всі любимо і яке любить нас. Ми можемо констатувати, що тут ми творимо, живемо, вчимось і вчимо інших, тут ми реалізовуємо себе, тому що в кожного з нас є частинка цього міста», - мовив посадовець. Він зауважив, що лучани мають чим пишатися, а місто творять усі разом. Тому він закликав усіх бути активними.



Опісля для гостей урочистостей виступили дитячі колективи, які подарували яскраві танці.



Згодом на площу ветерани та дітки спільно винесли великий прапор, та усі хором виконали «Боже великий, єдиний». Малеча супроводжувала це виконання розмахуваннями синьо-жовтими прапорцями та маленькими прапорцями із символікою Луцька.



Наприкінці ведучий зауважив, що нині у місті відбувається чимало цікавих заходів, тому запросив долучитися до них якнайбільшу кількість містян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані Луцька, попри похмуру погоду та дощ, зібралися десятки лучан – тут за участі духовенства, іноземних делегацій, консула Польщі та гостей із інших міст, відбулася урочиста Академія з нагоди Дня міста.Святкування відбулися у центрі Луцька 8 вересня.Аби відзначити 933-ій День народження, у місті підготували низку заходів. Попри дощ, на площі панувала тепла атмосфера – з боку від сцени вишикувалися усміхнені курсанти та курсантки, а гості урочистостей, сховавшись під парасольками, спілкувалися між собою.Також на майдані розставили мольберти із портретами загиблих на війні лучан, родинам яких сьогодні вручили відзнаки «Почесний громадянин Луцька» Розпочалися урочистості із виконання пісні про Луцьк та запального танцю.Вітав учасників святкувань секретар Луцької міської ради та виконувач повноважень міського голови«933 роки місто живе своїм насиченим бурхливим, колоритним життям, формує історію. Сьогодні ми можемо констатувати, що це місто, яке ми всі любимо і яке любить нас. Ми можемо констатувати, що тут ми творимо, живемо, вчимось і вчимо інших, тут ми реалізовуємо себе, тому що в кожного з нас є частинка цього міста», - мовив посадовець. Він зауважив, що лучани мають чим пишатися, а місто творять усі разом. Тому він закликав усіх бути активними.Опісля для гостей урочистостей виступили дитячі колективи, які подарували яскраві танці.Згодом на площу ветерани та дітки спільно винесли великий прапор, та усі хором виконали «Боже великий, єдиний». Малеча супроводжувала це виконання розмахуваннями синьо-жовтими прапорцями та маленькими прапорцями із символікою Луцька.Наприкінці ведучий зауважив, що нині у місті відбувається чимало цікавих заходів, тому запросив долучитися до них якнайбільшу кількість містян.

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