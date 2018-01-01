вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці

Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці
У Польщі трапилася масштабна аварія. Попередньо встановлено, що аварію спричинив 50-річний громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет.

Про трагедію повідомляє видання Dziennik wschodni, - пише "Вголос".

Внаслідок інциденту, двоє людей загинуло на місці — жінка та чоловік, які їхали в легковику. Травми отримали ще три особи, одна з яких була доставлена до шпиталю гвинтокрилом польської рятувальної служби.

За словами прес-секретаря поліції регіону Агнєшкі Лешек, національна дорога № 17 повністю заблокована.

«На маршруті поперек дороги лежить резервуар, що перекинувся. Триває рятувальна операція», - зазначила Лешек.

За даними видання Poranny.pl, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій цистерни, 50-літній громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет. Внаслідок цього, водій евакуватора, 1985 року народження, втратив керування транспортним засобом і вдарив ззаду subaru, яка відрикошетила у зустрічне авто ligier.

«Зараз, всі жертви ДТП передані екстреним медичним службам. Окрім звільнення із розтрощених транспортних засобів поранених, наші дії, також, полягали у застосуванні піни (очищення від вуглекислого газу) для пошкоджених автомобілів», — повідомляє Яцек Зволак, прес-секретар штабу пожежної служби у Томашові Любельському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Восени українцям прогнозують два бабиних літа
Сьогодні, 12:40
Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
Сьогодні, 12:15
Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці
Сьогодні, 11:49
«Чорті-що, а збоку бантик»: думки гостей про «Ніч в Луцькому замку»
Сьогодні, 11:23
Тут багато політики, – депутат Луцькради про об'єднання з Прилуцьким. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані
29 серпень, 13:50
У Польщі на смерть збили українця. ФОТО У Польщі на смерть збили українця. ФОТО
28 серпень, 12:20
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
20 серпень, 13:33
У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані
18 червень, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-чиновник присвятив Луцьку брутальний вірш
08 вересень, 19:39
 1
Восени українцям прогнозують два бабиних літа
Сьогодні, 12:40
 0
Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
Сьогодні, 12:15
 0
Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці
Сьогодні, 11:49
 0
«Чорті-що, а збоку бантик»: думки гостей про «Ніч в Луцькому замку»
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8