Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці
Сьогодні, 11:49
У Польщі трапилася масштабна аварія. Попередньо встановлено, що аварію спричинив 50-річний громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет.
Про трагедію повідомляє видання Dziennik wschodni, - пише "Вголос".
Внаслідок інциденту, двоє людей загинуло на місці — жінка та чоловік, які їхали в легковику. Травми отримали ще три особи, одна з яких була доставлена до шпиталю гвинтокрилом польської рятувальної служби.
За словами прес-секретаря поліції регіону Агнєшкі Лешек, національна дорога № 17 повністю заблокована.
«На маршруті поперек дороги лежить резервуар, що перекинувся. Триває рятувальна операція», - зазначила Лешек.
За даними видання Poranny.pl, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій цистерни, 50-літній громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет. Внаслідок цього, водій евакуватора, 1985 року народження, втратив керування транспортним засобом і вдарив ззаду subaru, яка відрикошетила у зустрічне авто ligier.
«Зараз, всі жертви ДТП передані екстреним медичним службам. Окрім звільнення із розтрощених транспортних засобів поранених, наші дії, також, полягали у застосуванні піни (очищення від вуглекислого газу) для пошкоджених автомобілів», — повідомляє Яцек Зволак, прес-секретар штабу пожежної служби у Томашові Любельському.
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Про трагедію повідомляє видання Dziennik wschodni, - пише "Вголос".
Внаслідок інциденту, двоє людей загинуло на місці — жінка та чоловік, які їхали в легковику. Травми отримали ще три особи, одна з яких була доставлена до шпиталю гвинтокрилом польської рятувальної служби.
За словами прес-секретаря поліції регіону Агнєшкі Лешек, національна дорога № 17 повністю заблокована.
«На маршруті поперек дороги лежить резервуар, що перекинувся. Триває рятувальна операція», - зазначила Лешек.
За даними видання Poranny.pl, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій цистерни, 50-літній громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет. Внаслідок цього, водій евакуватора, 1985 року народження, втратив керування транспортним засобом і вдарив ззаду subaru, яка відрикошетила у зустрічне авто ligier.
«Зараз, всі жертви ДТП передані екстреним медичним службам. Окрім звільнення із розтрощених транспортних засобів поранених, наші дії, також, полягали у застосуванні піни (очищення від вуглекислого газу) для пошкоджених автомобілів», — повідомляє Яцек Зволак, прес-секретар штабу пожежної служби у Томашові Любельському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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