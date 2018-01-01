Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці





Про трагедію повідомляє видання



Внаслідок інциденту, двоє людей загинуло на місці — жінка та чоловік, які їхали в легковику. Травми отримали ще три особи, одна з яких була доставлена до шпиталю гвинтокрилом польської рятувальної служби.



За словами прес-секретаря поліції регіону Агнєшкі Лешек, національна дорога № 17 повністю заблокована.



«На маршруті поперек дороги лежить резервуар, що перекинувся. Триває рятувальна операція», - зазначила Лешек.



За даними видання Poranny.pl, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій цистерни, 50-літній громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет. Внаслідок цього, водій евакуватора, 1985 року народження, втратив керування транспортним засобом і вдарив ззаду subaru, яка відрикошетила у зустрічне авто ligier.



«Зараз, всі жертви ДТП передані екстреним медичним службам. Окрім звільнення із розтрощених транспортних засобів поранених, наші дії, також, полягали у застосуванні піни (очищення від вуглекислого газу) для пошкоджених автомобілів», — повідомляє Яцек Зволак, прес-секретар штабу пожежної служби у Томашові Любельському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі трапилася масштабна аварія. Попередньо встановлено, що аварію спричинив 50-річний громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет.Про трагедію повідомляє видання Dziennik wschodni , - пише " Вголос ".Внаслідок інциденту, двоє людей загинуло на місці — жінка та чоловік, які їхали в легковику. Травми отримали ще три особи, одна з яких була доставлена до шпиталю гвинтокрилом польської рятувальної служби.За словами прес-секретаря поліції регіону, національна дорога № 17 повністю заблокована.«На маршруті поперек дороги лежить резервуар, що перекинувся. Триває рятувальна операція», - зазначила Лешек.За даними видання Poranny.pl, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій цистерни, 50-літній громадянин України, який не дотримався дистанції руху й наїхав на лафет. Внаслідок цього, водій евакуватора, 1985 року народження, втратив керування транспортним засобом і вдарив ззаду subaru, яка відрикошетила у зустрічне авто ligier.«Зараз, всі жертви ДТП передані екстреним медичним службам. Окрім звільнення із розтрощених транспортних засобів поранених, наші дії, також, полягали у застосуванні піни (очищення від вуглекислого газу) для пошкоджених автомобілів», — повідомляє Яцек Зволак, прес-секретар штабу пожежної служби у Томашові Любельському.

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