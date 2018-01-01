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Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району

Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району
У селищі Торчин Луцького району в червні цього року крадій проник до приміщення бібліотеки й виніс звідти монітори, системний блок і майже 500 гривень.

Днями крадієві, яким виявився уродженець села Смолигів Луцького району, суд виніс вирок.

Своїми діями чоловік спричинив сектору культури Луцької державної адміністрації, на балансі якого перебуває майно бібліотеки, шкоди на загальну суму 3759 гривень.

До слова, чоловік свою вину визнав, а збитки повністю відшкодував.

Суд же призначив йому три роки "умовного" позбавлення волі.

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Теги: Торчин, Волинь, бібліотека, крадіжка
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