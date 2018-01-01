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Лучанка виступила у шоу «Караоке на Майдані». ВІДЕО

Лучанка виступила у шоу «Караоке на Майдані». ВІДЕО
Лучанка Інна Бохонська змагалася у народному пісенному шоу "Караоке на Майдані".

Програма вийшла на каналі СТБ 9 вересня 2018 року, - пише інтернет-видання Волинь24.

"Музика - то є моя робота. Я працюю в одному із закладів відпочинку у Луцьку", - розповіла про себе 21-річна незряча дівчина, яка приїхала на програму з мамою.

У другому турі вона виконала пісню Келвіна Харріса. До третього туру лучанка не пройшла, оскільки її конкурентам аплодували більше.

Втім Інна подякувала за підтримку і зазначила, що їй було дуже приємно брати участь у програмі.


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Теги: Караоке на Майдані, лучанка
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