Лучанка виступила у шоу «Караоке на Майдані». ВІДЕО
Сьогодні, 06:35
Лучанка Інна Бохонська змагалася у народному пісенному шоу "Караоке на Майдані".
Програма вийшла на каналі СТБ 9 вересня 2018 року, - пише інтернет-видання Волинь24.
"Музика - то є моя робота. Я працюю в одному із закладів відпочинку у Луцьку", - розповіла про себе 21-річна незряча дівчина, яка приїхала на програму з мамою.
У другому турі вона виконала пісню Келвіна Харріса. До третього туру лучанка не пройшла, оскільки її конкурентам аплодували більше.
Втім Інна подякувала за підтримку і зазначила, що їй було дуже приємно брати участь у програмі.
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Програма вийшла на каналі СТБ 9 вересня 2018 року, - пише інтернет-видання Волинь24.
"Музика - то є моя робота. Я працюю в одному із закладів відпочинку у Луцьку", - розповіла про себе 21-річна незряча дівчина, яка приїхала на програму з мамою.
У другому турі вона виконала пісню Келвіна Харріса. До третього туру лучанка не пройшла, оскільки її конкурентам аплодували більше.
Втім Інна подякувала за підтримку і зазначила, що їй було дуже приємно брати участь у програмі.
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