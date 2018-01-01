Лучанка виступила у шоу «Караоке на Майдані». ВІДЕО

Інна Бохонська змагалася у народному пісенному шоу "Караоке на Майдані".



Програма вийшла на каналі СТБ 9 вересня 2018 року, - пише інтернет-видання



"Музика - то є моя робота. Я працюю в одному із закладів відпочинку у Луцьку", - розповіла про себе 21-річна незряча дівчина, яка приїхала на програму з мамою.



У другому турі вона виконала пісню Келвіна Харріса. До третього туру лучанка не пройшла, оскільки її конкурентам аплодували більше.



Втім Інна подякувала за підтримку і зазначила, що їй було дуже приємно брати участь у програмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанказмагалася у народному пісенному шоу "Караоке на Майдані".Програма вийшла на каналі СТБ 9 вересня 2018 року, - пише інтернет-видання Волинь24. "Музика - то є моя робота. Я працюю в одному із закладів відпочинку у Луцьку", - розповіла про себе 21-річна незряча дівчина, яка приїхала на програму з мамою.У другому турі вона виконала пісню Келвіна Харріса. До третього туру лучанка не пройшла, оскільки її конкурентам аплодували більше.Втім Інна подякувала за підтримку і зазначила, що їй було дуже приємно брати участь у програмі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію