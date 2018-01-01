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На «Ягодині» затримали вантажівку з «незаконною» деревиною. ФОТО

На «Ягодині» затримали вантажівку з «незаконною» деревиною. ФОТО
На митному посту «Ягодин» затримали вантажівку, водій якої хотів вивезти з України понад 30 кубометрів тополі та сосни.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Водій фірми-перевізника у пункті пропуску подав до митного оформлення експортну декларацію та товаросупровідні документи на вантаж, які зазначали, що у причепі автомобіля переміщуються у Голландію майже 22 та майже 9 кубічних метрів фрезерованих заготовок для виготовлення піддонів з тополі та сосни відповідно. Загалом – 8540 дощок загальною вартістю понад 108 тисяч грн.

За інформуванням правоохоронців митники провели повний огляд цього товару. Фактично в транспортному засобі містились дошки листяних та хвойних порід без жодної обробки, без гребеня.

Такі лісоматеріали класифікуються за зовсім іншим кодом, ніж був заявлений в експортній декларації. Для вивезення їх з митної території України обов’язковим документом є Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Його підприємець не оформляв, оскільки з самого початку подав неправдиві відомості про свій товар, необхідні для визначення його коду.

Такі дії, згідно зі статтею 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.

Нині лісоматеріали з тополі та сосни тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття судом рішення по суті адміністративної справи.
На «Ягодині» затримали вантажівку з «незаконною» деревиною. ФОТО

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Теги: Ягодин, митниця, деревина
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