На «Ягодині» затримали вантажівку з «незаконною» деревиною. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Водій фірми-перевізника у пункті пропуску подав до митного оформлення експортну декларацію та товаросупровідні документи на вантаж, які зазначали, що у причепі автомобіля переміщуються у Голландію майже 22 та майже 9 кубічних метрів фрезерованих заготовок для виготовлення піддонів з тополі та сосни відповідно. Загалом – 8540 дощок загальною вартістю понад 108 тисяч грн.



За інформуванням правоохоронців митники провели повний огляд цього товару. Фактично в транспортному засобі містились дошки листяних та хвойних порід без жодної обробки, без гребеня.



Такі лісоматеріали класифікуються за зовсім іншим кодом, ніж був заявлений в експортній декларації. Для вивезення їх з митної території України обов’язковим документом є Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Його підприємець не оформляв, оскільки з самого початку подав неправдиві відомості про свій товар, необхідні для визначення його коду.



Такі дії, згідно зі статтею 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.



Нині лісоматеріали з тополі та сосни тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття судом рішення по суті адміністративної справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» затримали вантажівку, водій якої хотів вивезти з України понад 30 кубометрів тополі та сосни.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС Водій фірми-перевізника у пункті пропуску подав до митного оформлення експортну декларацію та товаросупровідні документи на вантаж, які зазначали, що у причепі автомобіля переміщуються у Голландію майже 22 та майже 9 кубічних метрів фрезерованих заготовок для виготовлення піддонів з тополі та сосни відповідно. Загалом – 8540 дощок загальною вартістю понад 108 тисяч грн.За інформуванням правоохоронців митники провели повний огляд цього товару. Фактично в транспортному засобі містились дошки листяних та хвойних порід без жодної обробки, без гребеня.Такі лісоматеріали класифікуються за зовсім іншим кодом, ніж був заявлений в експортній декларації. Для вивезення їх з митної території України обов’язковим документом є Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Його підприємець не оформляв, оскільки з самого початку подав неправдиві відомості про свій товар, необхідні для визначення його коду.Такі дії, згідно зі статтею 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.Нині лісоматеріали з тополі та сосни тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття судом рішення по суті адміністративної справи.

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