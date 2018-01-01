Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»

Луцький ресторатор, відомий концептуальними закладами "Opera Dance Club", "Дядя Pizza", "Львівський штрудель", "Ротонда Beach Club" показав, де у Луцьку відкриє "MOJO Hall"."MOJO Hall" знаходиться у Старому місті, на вулиці Ковельській, 16.Комплекс поєднуватиме у собі як розважальну, так і спортивно-оздоровчу складову. Зокрема, тут буде великий сімейний ресторан, нічний караоке-ресторан та диско-лаунж бар, дизайнерський спортзал, зал для подій. Згодом - готель та ресторан на даху.Точну дату відкриття Роман Хорзов не називає, однак обіцяє, що "MOJO Hall" відкриє для клієнтів свої двері до кінця вересня.