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Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»

Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Луцький ресторатор Роман Хорзов, відомий концептуальними закладами "Opera Dance Club", "Дядя Pizza", "Львівський штрудель", "Ротонда Beach Club" показав, де у Луцьку відкриє "MOJO Hall".

"MOJO Hall" знаходиться у Старому місті, на вулиці Ковельській, 16.

Комплекс поєднуватиме у собі як розважальну, так і спортивно-оздоровчу складову. Зокрема, тут буде великий сімейний ресторан, нічний караоке-ресторан та диско-лаунж бар, дизайнерський спортзал, зал для подій. Згодом - готель та ресторан на даху.

Точну дату відкриття Роман Хорзов не називає, однак обіцяє, що "MOJO Hall" відкриє для клієнтів свої двері до кінця вересня.
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»

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Теги: MOJO Hall, Роман Хорзов, Луцьк, вибір редактора
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