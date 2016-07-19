«Люди в чорному» з волинської шахти виявилися охороною гендиректора «Волиньвугілля»

Андрієм Пилипюком.



Нагадаємо, 10-го вересня на копальню прибули невідомі, колектив шахти та Пилипюк.



Голова незалежної профспілки шахти №9 «Нововолинська» Василь Гура повідомив, що зранку до його будинку приїхали правоохоронці, показали посвідчення СБУ.



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“Просили надати пояснення з приводу кримінального провадження, не пам’ятаю якого, в якості свідка. Я пояснив ситуацію, викликав поліцію, та сказали, що підстав для протоколу немає. Правоохоронців СБУ цікавило, де я зберігаю протоколи незалежної профспілки та який їх зміст. Відповіді на це не дав, посилаючись на закон про профспілки. Після дачі показів приїхав на шахту”, – зазначив Гура.



Голова профспілки розповів, що підходив до невідомих людей в чорному, йому показали договір, який укладений з Пилипюком і приватною охоронною фірмою.



Пилипюк неодноразово чув на зустрічах, що його “поб’ють” та “повішають”, тому через побоювання прибув на копальню разом із охоронцями, як вдалося почути в коментарі “другої” сторони.



На даний момент тривають збори колективу. Гура перед шахтарями розповів, що в суботу, 8-го вересня, мав зустріч з Андрієм Венгрином, якого називають “смотрящим”. Той просив, щоб Гура “відійшов та не заважав”.



Пилипюк же вимагає від директора 9-ї Володимира Юрківа надати пояснення, чому не виконуються накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо передачі балансів та статуту шахти новоствореному, поки що тільки на папері, відокремленому ДП «Шахта №9».



Зарплату шахтарям не виплачують. І як пояснив в п’ятницю, 7-го весерня, Пилипюк в коментарі журналісту «БУГу», грошей на її виплату немає.



“Грошей немає. Гура своїм розпорядженням заборонив вантажити вугілля, хоч профспілки не мають таких повноважень. Місяць не вантажили, потім дозволили. Вони кажуть, що не надавали вагони. Та коли вагони постачали, то вугілля шахта не давала, потім просто відмовилися через такі дії профспілок. Венгрін не хоче брати вугілля на “УНП” з 9-ї, він відмовився. А це єдина фірма, де давали предоплату та брали вугілля за більшою ціною. На «Держвуглепостач» з шахт «Волиньвугілля» ми не даємо вугілля, бо там немає передоплати, а ще попередні керівники заборгували перед ними 70 мільйонів. Не думаю, що «Держвуглепостач» надасть кошти з реалізованого вугілля, вони просто заберуть їх на борги. 9-та так хоче бути незалежною від Пилипюка, то нехай самі шукають, куди відправляти вугілля. Танчев розробив новий статут, в нього внесли зміни у Міністерстві, згадування про наказ №550 немає. Так нехай собі далі працюють без мене, ніхто не планує закривати шахту”, -розповів Пилипюк.



Сьогодні ж Пилипюк повідомляє, що “вибив” гроші на виплату заборгованості за липень- 75% промисловій та 100% непромисловій групі.



Нагадаємо, ще 30-го листопада 2015-го року Міністерство вугільної промисловості та енергетики, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 696-р «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» видало наказ № 550 «Про створення ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» шляхом виділу» діючого ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» зі складу «Волиньвугілля».



На виконання цього наказу, починаючи з 2016 року, на копальні неодноразово розпочиналася процедура реорганізації. Щоразу не вдавалося довести її до кінця через принципову позицію колективу, який побоюється закриття шахти.



Запевняють, що шахта №9 «Нововолинська» отримає ліцензію на видобуток вугілля та працюватиме як окреме підприємство.



3-го вересня гірники шахти №9 «Нововолинська» відмовилися приступати до роботи, вимагаючи виплатити заробітну плату за липень та серпень.



7-го вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.



10-го вересня на шахті перед колективом Гура розмовляв з Пилипюком. На місці були присутні співробітники поліції, які забезпечували безпеку та порядок. Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 30 людей, які прибули зранку на шахту №9 «Нововолинська» , представилися приватною охоронною фірмою та надали договір, який склали з в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля»Нагадаємо, 10-го вересня на копальню прибули невідомі, колектив шахти та Пилипюк.Голова незалежної профспілки шахти №9 «Нововолинська»повідомив, що зранку до його будинку приїхали правоохоронці, показали посвідчення СБУ.“Просили надати пояснення з приводу кримінального провадження, не пам’ятаю якого, в якості свідка. Я пояснив ситуацію, викликав поліцію, та сказали, що підстав для протоколу немає. Правоохоронців СБУ цікавило, де я зберігаю протоколи незалежної профспілки та який їх зміст. Відповіді на це не дав, посилаючись на закон про профспілки. Після дачі показів приїхав на шахту”, – зазначив Гура.Голова профспілки розповів, що підходив до невідомих людей в чорному, йому показали договір, який укладений з Пилипюком і приватною охоронною фірмою.Пилипюк неодноразово чув на зустрічах, що його “поб’ють” та “повішають”, тому через побоювання прибув на копальню разом із охоронцями, як вдалося почути в коментарі “другої” сторони.На даний момент тривають збори колективу. Гура перед шахтарями розповів, що в суботу, 8-го вересня, мав зустріч з Андрієм Венгрином, якого називають “смотрящим”. Той просив, щоб Гура “відійшов та не заважав”.Пилипюк же вимагає від директора 9-їнадати пояснення, чому не виконуються накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо передачі балансів та статуту шахти новоствореному, поки що тільки на папері, відокремленому ДП «Шахта №9».Зарплату шахтарям не виплачують. І як пояснив в п’ятницю, 7-го весерня, Пилипюк в коментарі журналісту «БУГу», грошей на її виплату немає.“Грошей немає. Гура своїм розпорядженням заборонив вантажити вугілля, хоч профспілки не мають таких повноважень. Місяць не вантажили, потім дозволили. Вони кажуть, що не надавали вагони. Та коли вагони постачали, то вугілля шахта не давала, потім просто відмовилися через такі дії профспілок. Венгрін не хоче брати вугілля на “УНП” з 9-ї, він відмовився. А це єдина фірма, де давали предоплату та брали вугілля за більшою ціною. На «Держвуглепостач» з шахт «Волиньвугілля» ми не даємо вугілля, бо там немає передоплати, а ще попередні керівники заборгували перед ними 70 мільйонів. Не думаю, що «Держвуглепостач» надасть кошти з реалізованого вугілля, вони просто заберуть їх на борги. 9-та так хоче бути незалежною від Пилипюка, то нехай самі шукають, куди відправляти вугілля. Танчев розробив новий статут, в нього внесли зміни у Міністерстві, згадування про наказ №550 немає. Так нехай собі далі працюють без мене, ніхто не планує закривати шахту”, -розповів Пилипюк.Сьогодні ж Пилипюк повідомляє, що “вибив” гроші на виплату заборгованості за липень- 75% промисловій та 100% непромисловій групі.Нагадаємо, ще 30-го листопада 2015-го року Міністерство вугільної промисловості та енергетики, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 696-р «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» видало наказ № 550 «Про створення ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» шляхом виділу» діючого ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» зі складу «Волиньвугілля».На виконання цього наказу, починаючи з 2016 року, на копальні неодноразово розпочиналася процедура реорганізації. Щоразу не вдавалося довести її до кінця через принципову позицію колективу, який побоюється закриття шахти.Запевняють, що шахта №9 «Нововолинська» отримає ліцензію на видобуток вугілля та працюватиме як окреме підприємство.3-го вересня гірники шахти №9 «Нововолинська» відмовилися приступати до роботи, вимагаючи виплатити заробітну плату за липень та серпень.7-го вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.10-го вересня на шахті перед колективом Гура розмовляв з Пилипюком. На місці були присутні співробітники поліції, які забезпечували безпеку та порядок. Подробиці – згодом.

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