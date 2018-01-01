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Луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, чому закриває «Оперу»

Луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, чому закриває «Оперу»
Луцький ресторатор Роман Хорзов поділився, чому закриває заклад «Opera Dance Club».

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

«У кожного проекту є свій цикл. Це нормальне явище для розважального бізнесу. До того ж, довелося обирати, бо мені не вистачить людей на два проекти», - сказав Хорзов.

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Натомість ресторатор до кінця вересня відкриє у Старому місті абсолютно новий для Луцька заклад – «MOJO Hall».

«У мене з’явилася можливість попрацювати у такому мальовничому місці, тому треба було обирати. Це буде не тільки розважальний нічний проект, а й гастрономічний, медичний, оздоровчий тощо. Тут знайдуть розваги до смаку як любителі спокійного відпочинку, так і нічного життя. Я зібрав багато вмінь у цьому проекті. Треба дивувати людей. І не варто асоціювати «MOJO» з «Оперою», - додав Роман Хорзов.

Остання вечірка у «Opera Dance Club» відбудеться у суботу, 15 вересня.

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Теги: Роман Хорзов, Опера, заклади
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