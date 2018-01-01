Луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, чому закриває «Оперу»
Сьогодні, 16:25
Луцький ресторатор Роман Хорзов поділився, чому закриває заклад «Opera Dance Club».
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
«У кожного проекту є свій цикл. Це нормальне явище для розважального бізнесу. До того ж, довелося обирати, бо мені не вистачить людей на два проекти», - сказав Хорзов.
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Натомість ресторатор до кінця вересня відкриє у Старому місті абсолютно новий для Луцька заклад – «MOJO Hall».
«У мене з’явилася можливість попрацювати у такому мальовничому місці, тому треба було обирати. Це буде не тільки розважальний нічний проект, а й гастрономічний, медичний, оздоровчий тощо. Тут знайдуть розваги до смаку як любителі спокійного відпочинку, так і нічного життя. Я зібрав багато вмінь у цьому проекті. Треба дивувати людей. І не варто асоціювати «MOJO» з «Оперою», - додав Роман Хорзов.
Остання вечірка у «Opera Dance Club» відбудеться у суботу, 15 вересня.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
«У кожного проекту є свій цикл. Це нормальне явище для розважального бізнесу. До того ж, довелося обирати, бо мені не вистачить людей на два проекти», - сказав Хорзов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Натомість ресторатор до кінця вересня відкриє у Старому місті абсолютно новий для Луцька заклад – «MOJO Hall».
«У мене з’явилася можливість попрацювати у такому мальовничому місці, тому треба було обирати. Це буде не тільки розважальний нічний проект, а й гастрономічний, медичний, оздоровчий тощо. Тут знайдуть розваги до смаку як любителі спокійного відпочинку, так і нічного життя. Я зібрав багато вмінь у цьому проекті. Треба дивувати людей. І не варто асоціювати «MOJO» з «Оперою», - додав Роман Хорзов.
Остання вечірка у «Opera Dance Club» відбудеться у суботу, 15 вересня.
Передрук заборонений
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