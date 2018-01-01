Луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, чому закриває «Оперу»

Луцький рестораторподілився, чому закриває заклад «Opera Dance Club».Про це він розповів у коментарі«У кожного проекту є свій цикл. Це нормальне явище для розважального бізнесу. До того ж, довелося обирати, бо мені не вистачить людей на два проекти», - сказав Хорзов.Натомість ресторатор до кінця вересня відкриє у Старому місті абсолютно новий для Луцька заклад – «MOJO Hall».«У мене з’явилася можливість попрацювати у такому мальовничому місці, тому треба було обирати. Це буде не тільки розважальний нічний проект, а й гастрономічний, медичний, оздоровчий тощо. Тут знайдуть розваги до смаку як любителі спокійного відпочинку, так і нічного життя. Я зібрав багато вмінь у цьому проекті. Треба дивувати людей. І не варто асоціювати «MOJO» з «Оперою», - додав Роман Хорзов.Остання вечірка у «Opera Dance Club» відбудеться у суботу, 15 вересня.