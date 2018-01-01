Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями

Народний депутат Українизустрівся із працівниками Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання, аби поспілкуватися про проблеми галузі у регіоні та спільно обговорити шляхи їх вирішення.Візит відбувся у рамках робочої поїздки на Ковельщину.Головний лікар МТМОзауважив, що у Ковелі саме працюють над реалізацією багатомільйонної інвестиції – встановленням ангіографа. Вартість самого лише обладнання - майже півмільйона євро. Для облаштування приміщення, де його встановлять, з міського бюджету виділять ще 3 млн гривень. Реалізувати такий проект у Ковельській центральній районній лікарні стало можливим, найперше, завдяки Степану Івахіву.«Саме він звернувся до попереднього губернатора, щоб ангіограф був у Ковелі. Якби Степан Петрович не попросив - у нас би цього апарату не було. А так у Ковелі буде повноцінна ендоскопічна судинна хірургія, кардіохірургія – новий рівень і крок в медицині. Дякую йому за це від нашого ковельського колективу», - мовив керівник медоб’єднання.Натомість Степан Івахів зауважив, що йому приємно, що медзаклад очолює така ініціативна людина, як Самчук.«Я бачив, що в його очах горить іскорка, бажання щось зробити. В нього ідей більше, ніж часу їх втілювати. Я точно знаю, що за характером Олег Олегович - твердий і зможе втримати колектив… Він жорсткий, але дуже ініціативний і гідний керівник. І я бачу, як змінюється заклад під його керівництвом», - зауважив нардеп. Опісля він вручив Олегу Самчуку відзнаку та грамоту Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток сфери охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, впровадження нових методів лікування.Також Степан Івахів поспілкувався з колективом, аби почути, що він, як депутат, зможе в подальшому зробити для закладів Ковельського МТМО.«Будь-який нардеп не торкається питань медицини, бо це не надто популярна тема. Найбільший антирейтинг зараз саме у міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Але, я думаю, ви зі мною погодитеся: в медицині треба було щось міняти», - наголосив Степан Івахів. - Раніше, щоб зробити ремонт, наприклад у ФАПі, кошти шукали у людей, спонсорів та сільрад, тому чимало сіл просто лишилися без ФАПів. Нині для побудови закладів первинної ланки медицини є бюджетні кошти: на область виділили 59 млн. грн, які активно освоюють: вже будують 28 закладів - і таку ж кількість запланували на наступний рік.Також Волинь отримала 20 млн. доларів у рамках співпраці зі Світовим банком. Івахів нагадав, що ці кошти у регіону хотіли забрати через повільні темпи їх освоєння.«Щоб тих 20 млн. залишилось, потрібні були гарантії у багатьох владних кабінетах. Нам вдалося переконати, що кошти будуть освоювати», - зазначив Степан Івахів.Нардеп також попросив лікарів озвучити актуальні питання щодо недоліків медичної реформи, аби разом із колегами по парламенту він мав змогу ініціювати зміни в законодавстві.Головний лікар Ковельського МТМО нагадав, що реформа вторинної ланки розпочнеться лише у 2020 році, тож понад рік у лікарів первинної та вторинної ланок буде велика різниця в зарплаті.«Треба пришвидшити реформу вторинного рівня», - вважає Олег Самчук.«Я більше переживаю, щоб реформа не зупинилася, а рухалася. Якщо кошти в бюджеті будуть, то, можливо, пришвидшать і зростання зарплат на вашому рівні... Не впевнений, що вийде, але ми будемо агітувати, щоб прискорити це питання», - мовив нардеп.Натомістьіз планово-економічного відділу МТМО зауважила, що нині актуальна ще одна проблема – коштів на державну програму із забезпечення інсуліном інсулінозалежних вистачило лише до вересня. Тож тепер громади мають дофінансувати купівлю препаратів для хворих. Однак часто місцеві бюджети вже «розписані» та не мають такої можливості.«Треба мати зведені дані по області, щоб знати, які загальні потреби на Волині», - зауважив Степан Івахів. Аби вирішити, як діяти, він поспілкується із профільним заступником та губернатором. Проте, щодо нестачі коштів, громади часто гіперболізують проблему. Нардеп зауважив, що залучав своїх фахівців до аналізу кошторисів будівництва шкіл чи садочків на територіях громад, і зазвичай вони завищені на кілька мільйонів. Тому, аби мати більше грошей в місцевих бюджетах, треба оптимізувати такі проекти.У лікарні також просили «підняти» у профільному міністерстві проблему необхідності заміни паперових носіїв третьої форми історії хвороби на електронні.«Кожного року у нас 18 тисяч історій. 2 млн гривень на рік ми витрачаємо лише на паперові форми… Ми повністю готові перейти на електронні носії», - запевнила завідувач інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики центральної районної лікарні«Я можу добиватися, щоб приїхали, проінспектували і зробили висновок, що ви готові та дали дозвіл. Я вивчу це питання і дам вам відповідь», - зазначив Степан Івахів.Медпрацівники цікавилися у нардепа і планами на подальшу роботу.«Я ніколи не був популістом, а обіцяю лише те, що можу зробити. Моє завдання – виконати ту програму, з якою я та моя команда йшли на вибори. Наприклад, є питання вікон у школах, медичних закладах, дитсадках і будинках культури. Нині вікна вже замінені в переважній більшості таких закладів - і це питання ми закриємо, як і обіцянку забезпечити школи округу сучасними аудиторними дошками», - мовив Івахів.Він нагадав, що в Ковелі наполовину скоротили дефіцит місць у дитсадках за рахунок відкриття нових груп та відновлення роботи ДНЗ №14. Минулого року, завдяки залученим з Державного бюджету інвестиціям, вдалося тепломодернізувати ДНЗ № 1, 4, 7, 8 та 9, а у міському дитсадку №5 «Сонечко», окрім тепломодернізації, також відремонтували і фасад дошкільного закладу. Ще раніше благодійний фонд нардепа профінансував заміну вікон у ДНЗ №14 та №2. За кошти благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» в Ковелі побудовано 4 сучасних стадіони зі штучним покриттям, а нині у співпраці з міською владою будується ще один - на території фізкультурно-оздоровчого комплексу «Спорт для всіх» в мікрорайоні «Сільмаш». Завершено будівництво набережної з рекреаційною зоною на березі Турії, триває облаштування парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на що з благодійного фонду «Патріоти Волині» виділять 2 млн. гривень. Виконується також програма із забезпечення бібліотек книгами, проект допомоги бійцям АТО «Збережи життя солдату».Мер Ковелязауважив, що завдяки такій допомозі Степана Івахіва, є можливість акумулювати кошти міського бюджету для розвитку медицини.«Коли Степан Петрович залучає кошти на садочки та інші програми, гроші міста ми «перекидаємо» на розвиток медицини. Аби він не допомагав, стільки б коштів ви б не мали, бо у нас є бюджетні «дірки», які треба латати», - зауважив міський голова, звертаючись до медиків. Мовляв, таким чином в місті повністю термомодернізували два садочки. Цьогоріч із депутатського «соцеконому» майже 1 млн грн. спрямували на заміну вікон та дверей у міській гімназії, ще 2 млн. 104 тисячі гривень — для тепломодернізації школи №13.«Ми їх зробили на сучасному рівні, це питання закрите. Кошти держави для соціально-економічного розвитку для міста - це заслуга нашого народного депутата Степана Івахіва», - наголосив Олег Кіндер.«Наступного року ми спільно з народним депутатом запланували серйозно «підтягнути» нашу освіту — завершити заміну всіх вікон по школах на енергоощадні та тепломодернізувати школу №3», - додав посадовець.Не забув обранець громади й про Ковельське МТМО: 2 мільйони на ремонт господарського блоку пологового будинку та 1,3 млн. гривень на ремонт покрівлі неврологічного відділення ЦРЛ він вже прописав у коштах субвенції на соціально-економічний розвиток Ковеля, яку очікують ще в нинішньому році.