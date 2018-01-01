Красю загрожує 3 роки обмеження волі, - ЗМІ
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Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась, щодо якого триває кримінальне провадження, перебуває під заставою.
Про це пише Юрій Горбач на шпальтах видання Громадське. Волинь.
Спілкуватися особисто чи по телефону прокурор Олег Лісовецький відмовився. Через прес-секретаря прокуратури надіслав письмову відповідь.
«В рамках кримінального провадження зібрані докази винуватості директора Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Крася Ю.І. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів вчиненого за попередньою змовою групою осіб). З урахуванням зібраних доказів Красю Ю.І. вручено письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення <…> та судом обраний запобіжний захід у виді застави», – йдеться у письмовій відповіді прокурора Олега Лісовецького.
Досудове розслідування щодо порушень Юрія Крася ще триває, а його винуватість чи не винуватість визначатиме суд. Поки ж за статтями, за якими кваліфікують порушення, йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 4250 гривень або обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
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Про це пише Юрій Горбач на шпальтах видання Громадське. Волинь.
Спілкуватися особисто чи по телефону прокурор Олег Лісовецький відмовився. Через прес-секретаря прокуратури надіслав письмову відповідь.
«В рамках кримінального провадження зібрані докази винуватості директора Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Крася Ю.І. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів вчиненого за попередньою змовою групою осіб). З урахуванням зібраних доказів Красю Ю.І. вручено письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення <…> та судом обраний запобіжний захід у виді застави», – йдеться у письмовій відповіді прокурора Олега Лісовецького.
Досудове розслідування щодо порушень Юрія Крася ще триває, а його винуватість чи не винуватість визначатиме суд. Поки ж за статтями, за якими кваліфікують порушення, йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 4250 гривень або обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
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