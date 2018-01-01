Красю загрожує 3 роки обмеження волі, - ЗМІ

Юрій Крась, щодо якого триває кримінальне провадження, перебуває під заставою.



Про це пише Юрій Горбач на шпальтах видання



Спілкуватися особисто чи по телефону прокурор Олег Лісовецький відмовився. Через прес-секретаря прокуратури надіслав письмову відповідь.



«В рамках кримінального провадження зібрані докази винуватості директора Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Крася Ю.І. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів вчиненого за попередньою змовою групою осіб). З урахуванням зібраних доказів Красю Ю.І. вручено письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення <…> та судом обраний запобіжний захід у виді застави», – йдеться у письмовій відповіді прокурора Олега Лісовецького.



Досудове розслідування щодо порушень Юрія Крася ще триває, а його винуватість чи не винуватість визначатиме суд. Поки ж за статтями, за якими кваліфікують порушення, йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 4250 гривень або обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради, щодо якого, перебуває під заставою.Про це пишена шпальтах видання Громадське. Волинь Спілкуватися особисто чи по телефону прокурорвідмовився. Через прес-секретаря прокуратури надіслав письмову відповідь.«В рамках кримінального провадження зібрані докази винуватості директора Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Крася Ю.І. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів вчиненого за попередньою змовою групою осіб). З урахуванням зібраних доказів Красю Ю.І. вручено письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення <…> та судом обраний запобіжний захід у виді застави», – йдеться у письмовій відповіді прокурора Олега Лісовецького.Досудове розслідування щодо порушень Юрія Крася ще триває, а його винуватість чи не винуватість визначатиме суд. Поки ж за статтями, за якими кваліфікують порушення, йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 4250 гривень або обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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