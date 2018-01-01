Школярі нищать новозбудований стадіон у Луцьку. ВІДЕО





Відео опублікував депутат Луцької міської ради Борис Смаль на своїй сторінці у Facebook, - пише інтернет-видання



«В зв'язку з відкриттям нового стадіону в мікрорайоні Вересневе, розпочинаю серію відеопублікацій, спрямованих на виховання культури поведінки в молоді. Сьогодні перша серія: «Джентельмени повертаються зі школи №16», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, сучасний стадіон, де ще два роки тому були стихійне сміттєзвалище, відкрили у неділю, 9 вересня.



Молоді люди спочатку курять під стінами стадіону, потім справляють нужду під стінами місцевого Будинку культури, долають паркан та знову «спорожняються» вже під трибунами стадіону.



На 10 хвилині відео відбувається спроба перевернути нові футбольні ворота. У фіналі відеозапису - втеча через високі ворота резервного виходу.



«Всі події відбувалися сьогодні, 10 вересня (на відеореєстраторі невірна (вчорашня) дата). Сподіваюся на адекватну реакцію батьків та на допомогу від педагогів школи №16», - пише депутат.



Він також зазначив, що якщо реакція буде неадекватною або відсутньою, то завтра вийде в ефір друга серія під назвою «Хто розбив новий пластиковий стілець на трибуні».



«Мікрорайон має знати своїх «героїв», - підсумував Борис Смаль.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео, як на новому стадіоні у Вересневому школярі нищать ворота.Відео опублікував депутат Луцької міської радина своїй сторінці у Facebook, - пише інтернет-видання Волинь24 «В зв'язку з відкриттям нового стадіону в мікрорайоні Вересневе, розпочинаю серію відеопублікацій, спрямованих на виховання культури поведінки в молоді. Сьогодні перша серія: «Джентельмени повертаються зі школи №16», - йдеться у дописі.Нагадаємо, сучасний стадіон, де ще два роки тому були стихійне сміттєзвалище,, 9 вересня.Молоді люди спочатку курять під стінами стадіону, потім справляють нужду під стінами місцевого Будинку культури, долають паркан та знову «спорожняються» вже під трибунами стадіону.На 10 хвилині відео відбувається спроба перевернути нові футбольні ворота. У фіналі відеозапису - втеча через високі ворота резервного виходу.«Всі події відбувалися сьогодні, 10 вересня (на відеореєстраторі невірна (вчорашня) дата). Сподіваюся на адекватну реакцію батьків та на допомогу від педагогів школи №16», - пише депутат.Він також зазначив, що якщо реакція буде неадекватною або відсутньою, то завтра вийде в ефір друга серія під назвою «Хто розбив новий пластиковий стілець на трибуні».«Мікрорайон має знати своїх «героїв», - підсумував Борис Смаль.

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