Луцький суд виправдав чоловіка, якого звинувачували у зухвалій крадіжці





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пишуть



Раніше судимий лучанин звинувався в тому, що він напідпитку 31 березня 2017 року за попередньою змовою із невстановленою особою незаконно проник до будинку, де із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, відкрито викрав майно потерпілого.



Зокрема в той час, коли потерпілий відчинив вхідні двері свого будинку, невстановлена особа нанесла йому удар по обличчю та по тулубу, а потому дістала із кишені його штанів гаманець 35 000 гривень та 200 доларів. В цей момент обвинувачений, мовляв, незаконно проник через відчинені вхідні двері будинку, зайшов у спальну кімнату, де зі столу викрав мобільний телефон марки «Nomi».



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину не визнав.



Як розповів суду потерпілий, він святкував новосілля із однокласником, його дружиною і донькою. Крім того, на застілля завітали обвинувачений зі знайомим, а також були присутні незнайомі господарю особи. Зі слів чоловіка, близько 23.00 усі гості розійшлися, тож він ліг спати. Проте згодом почув, як щось грюкнуло у вікно, а потім хтось постукав у двері.



Коли ж господар відкрив їх, аби перевірити хто там, в будинок заскочили двоє чоловіків міцної статури та збили його з ніг. Один із них забіг у помешкання та прихопив телефон, а інший зловмисник побив господаря та забрав з його кишені гаманець, у якому було 200 доларів та декілька тисяч гривень. Після цього зловмисники накивали п’ятами. Проте, як наголосив потерпілий під час суду, він не може впізнати обвинуваченого, оскільки чоловіки були в масках, до того ж, вищі зростом, ніж обвинувачений.



Суд встановив, що стороною обвинувачення не доведено наявності складової частини об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Отож, суд визнав чоловіка невинуватим у пред'явленому обвинуваченні та виправдав за недоведеністю у вчиненні кримінального правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лучанина в день новосілля з будинку вкрали 35 тисяч гривень та 200 доларів. Проте чоловіка, якого звинувачували у крадіжці, виправдали, оскільки у суді не вдалося довести його причетність до злочину.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини Раніше судимий лучанин звинувався в тому, що він напідпитку 31 березня 2017 року за попередньою змовою із невстановленою особою незаконно проник до будинку, де із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, відкрито викрав майно потерпілого.Зокрема в той час, коли потерпілий відчинив вхідні двері свого будинку, невстановлена особа нанесла йому удар по обличчю та по тулубу, а потому дістала із кишені його штанів гаманець 35 000 гривень та 200 доларів. В цей момент обвинувачений, мовляв, незаконно проник через відчинені вхідні двері будинку, зайшов у спальну кімнату, де зі столу викрав мобільний телефон марки «Nomi».Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину не визнав.Як розповів суду потерпілий, він святкував новосілля із однокласником, його дружиною і донькою. Крім того, на застілля завітали обвинувачений зі знайомим, а також були присутні незнайомі господарю особи. Зі слів чоловіка, близько 23.00 усі гості розійшлися, тож він ліг спати. Проте згодом почув, як щось грюкнуло у вікно, а потім хтось постукав у двері.Коли ж господар відкрив їх, аби перевірити хто там, в будинок заскочили двоє чоловіків міцної статури та збили його з ніг. Один із них забіг у помешкання та прихопив телефон, а інший зловмисник побив господаря та забрав з його кишені гаманець, у якому було 200 доларів та декілька тисяч гривень. Після цього зловмисники накивали п’ятами. Проте, як наголосив потерпілий під час суду, він не може впізнати обвинуваченого, оскільки чоловіки були в масках, до того ж, вищі зростом, ніж обвинувачений.Суд встановив, що стороною обвинувачення не доведено наявності складової частини об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Отож, суд визнав чоловіка невинуватим у пред'явленому обвинуваченні та виправдав за недоведеністю у вчиненні кримінального правопорушення.

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